تحف «عائلية» في الجناح الأفغاني بـ«إكسبو»

دبي (رويترز)

جمع تاجر التحف الأفغاني محمد عمر رحيمي «62 عاماً»، المقيم في فيينا، مجموعة عائلته من القطع الفنية الأفغانية، بينها سجاد وخناجر وقطع مجوهرات ليملأ الجناح الأفغاني في «إكسبو دبي 2020». وقال رحيمي، الذي سبق له على مدى سنوات إن عرض مجموعة عائلته في معارض حول العالم لنشر الثقافة الأفغانية، هذا واجب عليَ كأفغاني. «نشعر بسعادة بالغة لفتح معرض أفغانستان».

ويعيش رحيمي في النمسا منذ مغادرته أفغانستان عام 1978، ودفع هو وأقارب انضموا له في دبي تكلفة نقل تلك التحف التي تمثل حالياً المعرض الأفغاني بين معارض 191 دولة أخرى في المعرض. وتزين صور لمسجد حضرة علي مزار «مقام الإمام علي» في مزار الشريف ومتنزه باند إي أمير الوطني في باميان حوائط جناح أفغانستان، كما يزينها سجاد منسوج يدويا وملابس تقليدية.

وقال رحيمي: إن المعرض يمثل كل الأفغان معبّراً عن أمله في أن يتعرف الزوار على ثقافة بلاده من خلال قطع المجوهرات المتشابكة والخناجر والفخار والمصابيح المعروضة. وأضاف «إن كل تلك القطع التي ترونها عزيزة جداً عليَّ. إنها في دمي»، مشيراً إلى أنه يأمل في أن يتسنى له جلب موسيقيين من أفغانستان لإحياء حفلات خلال المعرض الدولي.