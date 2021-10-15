عطلة استثنائية في «إكسبو»

استقبل موقع إكسبو 2020 دبي، أمس الجمعة، الآلاف من العائلات من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين تجولوا بين الأجنحة واستمتعوا بالفعاليات والأنشطة المرافقة.

وشهدت مداخل موقع إكسبو توافد الحشود التي جاءت من أنحاء دولة الإمارات والعالم. وأعربت العائلات عن سعادتها الكبيرة وفخرها بالحضور إلى المعرض الدولي، وخوض هذه الرحلة الفريدة والاستثنائية.