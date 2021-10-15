«إكسبو دبي».. جولة حول العالم

تابع زوار موقع إكسبو 2020 دبي، أمس، فعاليات عدة، منها ومهرجان لوسوفونيا، على منصة اليوبيل، وعروض التنورة، في شارع الغاف وعروض فرقة باليه بيرو الوطنية الفلكلورية، بجانب مجموعة متنوعة من الاستعراضات الثقافية والموسيقية.

أكد مفوضو أجنحة لـ«الاتحاد» إن أعداد الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع تخطت الأرقام التي كانت متوقعة بأعداد كبيرة، مشيرين إلى أن الزوار استمتعوا، خاصة الأطفال والعائلات استمتعوا بما يزخر به موقع إكسبو 2020 دبي من معالم هندسية رائعة ومرافق عصرية متطورة، بجانب الاطلاع على تراث وثقافات الشعوب.