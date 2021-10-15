اختراعات إكسبو: الفونوغراف والطائرة والمنطاد.. معجزات القرن الـ 19

أحمد مراد (القاهرة)

منذ انطلاق دورته الأولى في العاصمة البريطانية «لندن» قبل 170 عاماً من الآن، وبالتحديد في عام 1851، شكل معرض «إكسبو» الدولي منصة عالمية لعرض آلاف الاختراعات والابتكارات والإبداعات التي توصلت إليها البشرية في مختلف مجالات الحياة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع. وتحول المعرض الدولي إلى ما يشبه «المختبر الإبداعي» لعرض إنجازات البشرية في الإبداع والاختراع والابتكار، وعُرض خلال دوراته السابقة أكثر من 100 ألف اختراع، أسهمت في تغيير وجه الحياة على كوكب الأرض.

شهد معرض إكسبو 1878 الذي أقيم في العاصمة الفرنسية «باريس»، عرض العديد من الاختراعات التي قدمها العالم والمخترع، توماس أديسون، منها «الفونوغراف»، الذي صاب زوار المعرض بالذهول، بعدما قام أديسون بتسجيل الصوت وإعادة تشغيله. ويمتلك إديسون الذي ولد عام ‏ 1847 وتوفي في عام 1931 أثر مضاعفات مرض السكري أكثر من 1093 براءة اختراع أميركية تحمل اسمه، فضلاً عن العديد من براءات الاختراع في فرنسا وألمانيا، وقدم للعالم العديد من الأجهزة التي كان لها أثر كبير على البشرية حول العالم مثل آلة التصوير السينمائي بالإضافة إلى المصباح الكهربائي المتوهج العملي الذي يدوم طويلاً. كما طور عدة أجهزة مثل مولد الطاقة الكهربائية والاتصال الجماهيري، وتسجيل الصوت والصور المتحركة.

وقدم المعرض أيضاً لزواره عدداً من الابتكارات التاريخية منها اختراع جديد عُرف بـ «مونوبلاين»، وهي طائرة أحادية السطح، اخترعها الضابط البحري الفرنسي، فيليكس دو تمبل دي لا كروا، الذي كان من أوائل الذين طوروا آلات الطيران، ونجح في القيام برحلة على متن طائرة أحادية السطح التي كانت تقلع بعد الانزلاق على منحدر مائل.

كما قدم المخترع، هنري جيفارد، خلال فعاليات المعرض المنطاد العملاق المدفوع بالبخار، والذي وصل ارتفاعه إلى 600 متر فوق العاصمة الفرنسية.