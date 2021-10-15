محمد بن راشد: طموحاتنا أكبر ورؤيتنا أبعد

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نحن في أول الطريق .. طموحاتنا أكبر ورؤيتنا أبعد، وما يحدث كله تحديات، ونحن عايشين على التحدي، كل يوم تحدي، ونحن قادرون على هذه التحديات».

فيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية..#نتصدر_المشهد#ومضات_قيادية pic.twitter.com/cruKsIM9el — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) October 15, 2021

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «انستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه، من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وذكر سموه في الفيديو: «إذا كان عندك حلم، وقدرت أن تحلم في بلدك، تقدر توصل إلى هذا الحلم إذا اجتهدت فيه، ولكن نحن في أول الطريق .. طموحاتنا أكبر .. رؤيتنا أبعد، وما يحدث كله تحديات، ونحن عايشين على التحدي.. كل يوم تحدي، ونحن قادرون على هذه التحديات».