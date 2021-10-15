الإمارات تحتفي بـ«يوم الأغذية العالمي»

شروق عوض (دبي)

تشارك الإمارات دول العالم اليوم «السبت» الاحتفال بـ«يوم الأغذية العالمي 2021»، تحت شعار (إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل، أفعالنا هي مستقبلنا)، والذي يصادف الـ16 من أكتوبر كل عام. ويأتي احتفال الدولة في ظل الالتزام الوطني والأخلاقي بالمحافظة على استدامة الموارد الغذائية، والعمل للحد من الجوع في العالم، والارتقاء بكافة السبل والممكنات التي تضمن استدامة الأمن الغذائي العالمي وضمان توفير حياة صحية آمنة للإنسانية ولكوكب الأرض على حد سواء، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة فاعلية سلاسل التوريد الغذائي في العالم، بالإضافة إلى الاحتفاء بما حققته الدولة من إنجازات متفردة في الأمن الغذائي طوال السنوات الماضية.

ويحمل اختيار شعار (إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل، أفعالنا هي مستقبلنا)، دلالات عدة منها نجاح الدولة في تحقيق العديد من الإنجازات الفريدة على الصعيدين العربي والدولي في الأمن الغذائي الذي جعلته القيادة الرشيدة في صلب اهتمامها ورعايتها كونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني وركيزةً أساسية للتنمية المستدامة وإدارة الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها من أجل توفير الغذاء للأجيال الحالية والمقبلة، وذلك من خلال متابعة المخزون الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، وبناء الشراكات الدولية ذات الصلة في إطار إيجاد وتنفيذ حلول عملية للتحديات التي واجهها العالم مؤخراً والتي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما احتفلت دولة الإمارات خلال السنة الماضية 2020 بيوم الأغذية العالمي، وسط ظروف استثنائية فرضتها تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أثبت للعالم أنه لا بديل عن مساهمة الشعوب في تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على استدامة الموارد، والذي يكون مصدر قوة للدول لمواجهة تداعيات الأزمات والكوارث والأوبئة. وقد ظلت استدامة الأمن الغذائي تشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، كما تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات وضعها في الصدارة عالمياً وفق مؤشرات الأمن الغذائي، حيث تحتل المركز 21 عالمياً بعد قفزتها لعشرة مراكز في العام الماضي.

أنظمة زراعية مستدامة

كما تعد خطوة إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الذي طورته فرق «المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة»، وأشرف عليه مكتب الأمن الغذائي، ضمن منجزات الدولة في مجال الأمن الغذائي، حيث يهدف النظام لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10 % سنوياً، وزيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5 % سنوياً، وترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15 % سنوياً، بالإضافة إلى منجزات أخرى مثل إطلاق مكتب الأمن الغذائي دليل «نبض الاستزراع السمكي 2020» لدولة الإمارات، الذي يسلط الضوء على أنماط الاستهلاك في السوق المحلي والعالمي ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم والأسعار وتوفير سبل نجاح الاستثمارات المستقبلية في مشروعات الأحياء المائية بمختلف إمارات الدولة.

حوكمة الأمن الغذائي

ومن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات بالدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، فقد حققت العديد من المنجزات خلال السنوات الماضية، منها إصدار مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي، للمساهمة في تحقيق العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية حتى عام 2021، ومن أبرزها خلق أكثر من 16 ألف فرصة عمل، وزيادة الإنتاج الزراعي بأكثر من 100 ألف طن، وتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى نحو 22 مليار درهم، ومواءمة الجهود الحكومية مع الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، وزيادة أعداد الأسواق المعتمدة لاستيراد المنتجات الغذائية وتعزيز قدرات منظومة الفحص والاختبار والحجر الصحي للإرساليات الواردة، وإطلاق مكتب الأمن الغذائي منصة «أبحاث الغذاء الإلكترونية»، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف تعريف الأفراد ومختلف الجهات على أحدث نتائج جهود البحث والتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الأمن الغذائي. وضمن المنجزات اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم /‏‏3/‏‏ لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، حيث تسري أحكام القانون على المزود والتاجر المسجل، وإطلاق مؤسسات، عدة مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي، مثل مبادرة التعاون والتنسيق بين الشركات التي تمتلك منصات للتسوق الإلكتروني، باستخدام مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز بدبي، للمساهمة في تنفيذ طلبات المشتريات التي ترغب بإيصالها إلى الجمهور.

سلاسل إمداد الغذاء

ضمن منجزات الدولة لتحقيق استدامة سلاسل إمداد الغذاء وتشجيع الأبحاث الابتكارية، نجحت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع إدارة التنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، في التجارب الأولية لزراعة أصناف من الأرز في البيئة الصحراوية لدولة الإمارات، وتسهم التجارب في تعزيز تنوع سلة المحاصيل التي يتم إنتاجها محلياً مستقبلاً، في وقت تتواجد فيه العديد من محاصيل الخضار والفاكهة التي تتم زراعتها محلياً وتحقق إنتاجاً كبيراً.

وتأكيداً من القيادة الرشيدة على الاستعداد لمرحلة ما بعد «كورونا»، وعقب التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «الأمن الغذائي والمائي من الملفات ذات الأولوية في حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد (كوفيد-19).. والهدف إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز جاهزيتنا لمواجهة كل أنواع الأزمات»، مؤكداً سموه أن «أزمة كورونا العالمية أعطتنا رؤية أشمل وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات.. وعلينا أن نبني على هذه التجربة لتعزيز أمننا الغذائي والمائي».

أرقام استثنائية

31.7 مليار درهم قيمة تجارة الدولة الخارجية من المنتجات والسلع الغذائية في الربع الأول من 2020، و17.980 مليار درهم قيمة الواردات منها، وإنتاج 5.96 مليون طن من الأغذية والمشروبات من خلال 568 مصنعاً في الإمارات، تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسية، وإطلاق 9 وجهات جديدة للشحن لتغطي 75 وجهة لنقل السلع الأساسية والشحنات الطارئة حول العالم بشكل أسرع، وفي عنابر الشحن وتسير أكثر من 100 رحلة شحن يوميا من دبي.