تعاون إعلامي بين «وام» ونظيرتها الهولندية ومؤسسة «NOS»

امستردام (وام)

بحثت وكالة أنباء الإمارات «وام» سبل تعزيز آفاق التعاون الإعلامي والتبادل الإخباري مع نظيرتها الهولندية «ANP» والمؤسسة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي «NOS». جاء ذلك خلال زيارة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» إلى مقر المؤسستين، والتي التقى خلالها مارتين بنيس الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الهولندية، ومارسيل جيلايوف رئيس التحرير في المؤسسة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي.

وجاءت اللقاءات انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة هولندا في مختلف المجالات لاسيما التعاون الإعلامي.

واطلع محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال الزيارتين على أحدث التقنيات والبرامج المتطورة في منظومة العمل الإعلامي في هاتين المؤسستين، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون الإعلامي الثنائي بما يتماشى مع حجم المشاريع الاستراتيجية المشتركة والإنجازات الاستثنائية المحققة في البلدين الصديقين.

ورحب كل من مارتين بنيس المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الهولندية ومارسيل جيلايوف رئيس التحرير في المؤسسة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي بمدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» والوفد المرافق، وأكدا أن هولندا والإمارات تربطهما علاقات شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تحظى بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، والذي تجسده المشاركة الفاعلة لهولندا في إكسبو 2020 دبي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الإعلامي وإمكانية إنشاء برامج تدريبية مشتركة من شأنها تطوير المهارات الإعلامية بما يثري منظومة العمل الإعلامي في البلدين.

من جانبه، أكد محمد جلال الريسي أهمية الزيارتين في تأسيس نموذج متفرد للتعاون الإعلامي مع أهم المؤسسات الإعلامية في هولندا بما يتسق مع استراتيجية وكالة أنباء الإمارات لتوسيع انتشار خدماتها الإعلامية باللغات المختلفة على مستوى العالم، وبناء علاقات إعلامية راسخة تنقل الإنجازات الحضارية التي تحققها الإمارات في مختلف المجالات إلى جميع دول العالم.

وقال: إن التعاون المشترك بين وكالة الأنباء الهولندية «ANP» والمؤسسة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي «NOS» يسهم في تعزيز المنظومة الإعلامية في كلا البلدين من خلال العمل الإعلامي المشترك، والذي ظهر جلياً في تغطية الإعلام الدولي لفعاليات إكسبو 2020 دبي.

ووجه الريسي دعوة للمؤسستين الهولنديتين للمشاركة في الدورة الأولى للكونجرس العالمي للإعلام، الذي ستستـضيفه العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.