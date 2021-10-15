«شؤون تعليم الوطني» تعقد حلقة نقاشية عن «الإعلام»

دبي (الاتحاد)

اختتمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، مساء أمس الأول، سلسلة حلقاتها النقاشية الافتراضية التي نظمتها في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، وذلك بعقد الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان «الإعلام الوطني بين الواقع والطموح».

شارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي.

وشارك من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأحمد بوشهاب السويدي، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وصابرين حسن اليماحي، وعدنان حمد الحمادي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وأوضح ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة أن الحلقة النقاشية شهدت حضوراً مميزاً من المهتمين والمختصين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات والقطاعات الإعلامية، وهدفت إلى التعرف على جهود المؤسسات الإعلامية في تطوير المحتوى الإعلامي الوطني، وبرامج تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي للنشء والشباب خاصة في ظل التطورات والمتغيرات العالمية والتقنية الإعلامية، لافتاً إلى أن الحلقة ركزت على محورين رئيسيين هما: تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، ودور المؤسسات الإعلامية الوطنية في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي.

وذكر أن المشاركين في الحلقة طرحوا عدداً من الرؤى والمقترحات والملاحظات بشأن تطوير محتوى الإعلام الوطني سواء كان مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً، كما تطرقوا إلى التحديات التي تواجه تطور العمل الإعلامي.

وقال اليماحي: إن المشاركين في الحلقة تطرقوا إلى عدة موضوعات تتعلق بتطوير أدوات الإعلام الوطني لأهمية مواكبته للتقدم السريع الذي تشهده الدولة.

وأضاف أن المشاركين تطرقوا إلى التشريعات الخاصة بقطاع الإعلام وأهمية تحديثها لتطوير المنظومة الإعلامية.