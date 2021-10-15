خليفة بن طحنون خلال زيارته المعرض في دبي: «إكسبو» إنجاز استثنائي

دبي (وام)

زار الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتجول في عدد من أجنحة الدول المشاركة متعرفاً على ما تحتويه من جوانب ثقافية وتراثية ومعروضات صناعية وتقنية، وشاهد مجموعة من الفعاليات والعروض المقامة.

خليفة بن طحنون خلال زيارته «إكسبو 2020 دبي» ترافقه ريم الهاشمي (الصور من وام)

وأشاد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» واصفاً المعرض بأنه إنجاز استثنائي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيقها خلال السنوات الماضية وخاصة خلال فترة جائحة «كورونا» وتحدياتها.

خليفة بن طحنون خلال زيارته جناح السعودية

وأوضح أن مستوى التنظيم الراقي والإجراءات الوقائية القياسية وجمالية التصاميم وانسيابية التنقل وغيرها من المزايا تؤكد قدرة الدولة على استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات العالمية بقدرات تنافسية تضعها في مقدمة الدول في هذا المجال.

خليفة بن طحنون خلال زيارته نصب الشهداء

وشملت الزيارة، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة واطلع على مكونات الجناح التي تقدم نظرة عامة حول نشأة دولة الإمارات وما واكبها من تقدم وتطور وإنجازات في مختلف المجالات، مع تسليط الضوء على جوانب مهمة من ثقافة الدولة وموروثها الحضاري وبيئتها الطبيعية، كما زار نصب الشهيد الذي يعد أحد مرافق معرض «إكسبو 2020 دبي» ويجسد معاني التضحية والعطاء والبذل والبطولة.