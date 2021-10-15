وزيرة التجارة في ليبيريا: تربطنا بالإمارات علاقات قوية ومتينة

دبي (وام)

أكدت معالي ماوين جي دككز وزيرة التجارة والصناعة في ليبيريا على قوة ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ليبيريا في مختلف المجالات خاصة المجال التجاري. وأشارت على هامش المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال إلى أهمية تعزيز توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين لاسيما الاقتصادي وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات التي تجمع البلدين ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة المقبلة.

ولفتت إلى حرص بلادها على مد جسور التواصل بين الدول وخاصة في قطاعات الأعمال بما يرسخ دورها شريكاً أساسياً ولاعباً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إتاحة الفرص أمام مجتمع الأعمال والشركات العالمية لتعزيز حضورها عالميا.

وقالت معالي ماوين جي دككز: «لدينا في ليبيريا فرص للشراكة والعمل سوياً لإحداث فرق ونحن متحمسون حقاً للعمل مع دولة الإمارات خاصة في ظل العلاقة الوثيقة والقوية التي تربط البلدين الصديقين».