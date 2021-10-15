وزير التجارة الأنغولي يشيد بالعلاقات الثنائية مع الإمارات

دبي (وام)

أشاد معالي فيكتور فرنادزيس وزير التجارة والصناعة بجمهورية أنغولا بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بلاده بدولة الإمارات في المجالات كافة، وأعرب فرنادزيس عن تقديره لدعم دولة الإمارات للتنمية في جمهورية أنغولا، وعن شكره لدعوتها للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي يعقد في معرض «إكسبو 2020 دبي» ويعتبر حدثاً تاريخياً لأفريقيا والمنطقة. وقال: إن المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال يعد لقاء ناجحاً على أعلى المستويات، وساعد هذا الحدث في التواصل الاقتصادي والدبلوماسي بين الدول المجتمعة مؤكداً أهمية التعاون والتواصل بيننا لخلق مجتمع سعيد وبناء.

وأضاف: «أن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا منفتحة ونحن نرحب بجميع الدول»، مشيراً إلى أن الفكرة من هذا المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال هي السماح بإطلاق حركة تجارية بين دول العالم بكافة المجالات.

ولفت وزير التجارة الأنغولي إلى أن أزمة جائحة «كوفيد-19» كانت لها آثار سلبية، لكن يجب علينا ألا نستسلم ونعمل معا وندعم بعضنا البعض لكى نساعد أولئك المعرضين للخطر حتى يتمتعوا بالاستقرار والنمو.