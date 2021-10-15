4.26 مليار درهم لتزويد «إكسبو» بالكهرباء والمياه

دبي (وام)

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن جناح الهيئة في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يتميز بتصميم عصري ينسجم مع دورها كشريك الطاقة المستدامة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، وجهودها في إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وإسهامها في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي خصصت 4.26 مليار درهم لتزويد هذا الحدث العالمي بالكهرباء والمياه، ودعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية.

وقال معالي الطاير: نعمل على تسخير جميع جهودنا وخبراتنا وإمكاناتنا حتى يحقق «إكسبو 2020 دبي» النجاح المنشود، الذي يليق بدولة الإمارات في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لاستضافة أفضل نسخة لمعرض «إكسبو» يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في دبي، وأن تكون تجربة زوار دبي تجربة لا تنسى.. ونحن على ثقة أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون منصة دولية تسهم في تطوير حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه العالم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

تجربة فريدة

وأوضح الطاير أن الهيئة تهدف من خلال جناحها في «إكسبو 2020 دبي» إلى توفير تجربة فريدة للزائرين وتعريفهم بجهود الهيئة التي تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، حيث يسلط جناح الهيئة الضوء على مشروعاتها ومبادراتها المبتكرة ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وكان معالي سعيد الطاير قد تفقد في وقت سابق جناح الهيئة، حيث رافقه كلٌ من المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس قطاع المياه والهندسة المدنية، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس محمد الشامسي، نائب الرئيس - مشاريع الهندسية المدنية وصيانة المياه، وعدد من مسؤولي الهيئة.

جانب من الابتكارات في جناح الهيئة

ثلاث مناطق

وجاء بناء جناح الهيئة الذي يضم ثلاث مناطق رئيسية منطقة العرض، وتتضمن 8 مشروعات للهيئة، والفناء الخلفي، ومنطقة مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية الواقع في «منطقة الاستدامة» في «إكسبو 2020 دبي»، حيث ينسجم تصميم الجناح مع سعي الهيئة المستمر في التطوير والابتكار، وينعكس ذلك في الجزء الخارجي من الجناح المغطى بشرائط طولية تحاكي البوابات المتحركة، إشارة إلى مبادرات الهيئة المتطورة باستمرار.

ويسلط جناح الهيئة الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وسيسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

الهيدروجين الأخضر

كما تسلط الهيئة ضمن جناحها الضوء على مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

وتعرض الهيئة برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي»، الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض.

وستطلق الهيئة قمرين اصطناعيين متخصصين في الاتصالات والاستشعار «عن بعد» لمراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتضمن الجناح نموذجاً للمبنى الرئيسي الجديد للهيئة الذي يحمل اسم «الشراع»، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

أول مؤسسة رقمية

تهدف «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

وتركز «ديوا الرقمية» على أربعة محاور: الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.

وتعد محطة توليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات في حتا، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل سعتها التخزينية إلى 1.500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

منصة خاصة

تخصص الهيئة ضمن جناحها بالمعرض، منصة خاصة بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في أكتوبر 2016 خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، وتهدف إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء.

وتشارك المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة بما فيها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، و«برنامج الأمم المتحدة للبيئة، و«اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، و«مجموعة البنك الدولي»، في تنظيم «أسبوع المناخ الإقليمي 2022» لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستضيف دولة الإمارات هذا الحدث النوعي يومي 2 و3 مارس 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخصصت الهيئة منصة ضمن جناحها للمسابقة العالمية للجامعات لتصميم البيوت المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط»، التي تنظمها الهيئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأميركية.

وستستعرض الهيئة نماذج للبيوت التي تشارك بها الفرق الجامعية في الدورة الثانية من المسابقة التي عقدت بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب المنزل الذكي والمستدام الذي حقق المركز الأول في الدورة الأولى من المسابقة التي نظمتها الهيئة عام 2018، وصممه فريق جامعة «فيرجينيا تك» الأميركية.