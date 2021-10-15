مشروع لتجميل شوارع بمدينة شخبوط في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ أعمال تجميل طبيعي في مدينة شخبوط، مستهدفة جانبي الطرق في 3 شوارع رئيسة في المدينة وهي شارع ذياب بن عيسى، وشارع الرمز، وشارع الطروش، وأشارت البلدية إلى أن الانتهاء من تنفيذ المشروع سيكون قبل منتصف ديسمبر المقبل، ويأتي تنفيذ مشروع أعمال التجميل الطبيعي ضمن المشروعات وتحسين جودة الحياة والبيئة.

وحول طبيعة الأعمال التي يتم تنفيذها، أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنها تتضمن زراعة الأشجار المزهرة ذات الألوان الجمالية، بالإضافة إلى مغطيات التربة والأزهار الموسمية متعددة الألوان، وفرش الحصى التجميلي، كما تم تأهيل شبكة الري بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة والترشيد في استهلاك المياه.

وأنجزت البلدية من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال العام الحالي إنشاء أربع حدائق أحياء سكنية في مدينة شخبوط على مساحة إجمالية تبلغ 24575 متراً مربعاً، وذلك ضمن إطار التزام البلدية وحرصها على إسعاد السكان وتوفير المرافق الخدمية والترفيهية التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة، تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بشأن إيجاد كل أسباب راحة واستقرار وسعادة المواطنين والمقيمين والزوار في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وتبلغ مساحة الحديقة الأولى 6565 متراً مربعاً، والحديقة الثانية 7188 متراً مربعاً، والثالثة 4257 متراً مربعاً، والرابعة 6565 متراً مربعاً، وتبلغ التكلفة الإجمالية للحدائق الأربع 15.388.000 درهم، وتم تنفيذ الحدائق في مدينة شخبوط ضمن الأحواض MSH02 ،MSH19 ،MSH29 ،MSH30.

وحول أهم التجهيزات التي ضمتها الحدائق، أوضحت البلدية أن الحدائق الأربع تضم مناطق ألعاب للأطفال، ومناطق شواء، ومسطحات خضراء، وأشجاراً، وشجيرات، وحمامات، وإنارة، ومقاعد للجلوس، وأسواراً، وشبكة ري، وخزاناً مع غرفة مضخات تحت الأرض، وسلال مهملات، ولوحات إرشادية.

وأكدت البلدية أنها تعتزم تعزيز إمكانيات هذه الحدائق من خلال إضافة المزيد من الألعاب المخصصة لأصحاب الهمم، والتي تتناسب مع إمكانياتهم وتطلعاتهم وتحقق لهم السعادة والترفيه المطلوب، وكذلك تزويد الحدائق بمنظومة مراقبة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة.

ونوهت البلدية إلى أنها وضمن خططها المستقبلية القريبة تعتزم تنفيذ المزيد من الحدائق في مدينة شخبوط بما يتناسب مع عدد السكان، ولتوفير المزيد من أسباب الرفاهية والسعادة لجميع السكان وخصوصاً الأطفال.