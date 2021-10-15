تفاهم بين «شرطة دبي» و«صحاري كانل»

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة صحاري كانل، تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تدريب الكلاب البوليسية.

وقع مذكرة التفاهم عن القيادة العامة لشرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن جانب شركة صحاري كانل، سارة عبدالرحمن الشريف، مديرة الشركة، بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والرائد صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني k9، والكسندر مارك، من شركة صحاري كانل.

وتنص المذكرة على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركة صحاري كانل، وتوحيد الجهود لخدمة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً بما يتناسب مع مذكرة التفاهم وتحقيق أهدافهما الاستراتيجية.

وبهذه المناسبة، أكد اللواء الغيثي أن مذكرة التفاهم تأتي ترجمة لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف بناء جسور من العلاقات المشتركة يتم من خلالها إقامة تدريبات مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في علاج الكلاب البوليسية، وعمل دراسات ومقارنات بخصوص الكلاب.

تطلعات

عبرت سارة عبدالرحمن الشريف عن سعادتها البالغة بتوقيع الاتفاقية مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكده أهمية مذكرة التفاهم في تحقيق المزيد من التعاون بما يحقق التطلعات والآمال المشتركة بين الجانبين.