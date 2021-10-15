أحمد شعبان (القاهرة) قدمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، 20 جهاز حاسب آلي هدية من الدولة إلى مركز التعليم عن بعد في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمحافظة قنا التابع لوزارة الأوقاف المصرية. وأشار صالح جمعة السعدي رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة بالبعثة، أن هذه المكرمة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الإمارات ومصر، مؤكدًا أن العلاقات الإماراتية المصرية أصبحت نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية وهى علاقة متميزة وقائمة على الاحترام المتبادل منذ قيام دولة الإمارات وقيادتها من مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، واستمرار النهج الحكيم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". وأكد "السعدي" أن ما يميز النهج الإنساني لدولة الإمارات، أنه يستند إلى اعتبارات إنسانية بحتة تُمليها طبيعة الشعب الإماراتي الأصيل وقيادته الرشيدة المحبة للخير والعطاء، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ والقيم الإسلامية السامية، وإيمانها بأهمية تعزيز العلاقات الأخوية والإنسانية مع مختلف الدول والشعوب في العالم. وشدد "السعدي" على أن الهدف الأسمى والمحرك الرئيسي لكل المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ هو خدمة البشرية أينما كانوا وأياً كان انتماؤهم الديني أو العرقي أو الثقافي، وتقديم الدعم والمساندة لهم طبقاً لما تمليه اعتبارات الأخوة الإنسانية. وأضاف، حرصاً من دولة الإمارات على استمرارية هذا الدور الإنساني، أنشأت الدولة العديد من المؤسسات التي أصبح دورها الإنساني عالمياً بكل معنى الكلمة، مشيراً إلى أنه تم تأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 2014، والذي يعكس التزام الدولة بتطبيق أحدث الأهداف الإنسانية، وتعزيز مبدأ التعاون المشترك. وأكد أن مكرمة اليوم بتقديم 20 جهاز حاسب آلي لوزارة الأوقاف بقنا، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الامارات ومصر، وتجسيداً للتعاون المستمر والمشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين.