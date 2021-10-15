استقبلت الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة "مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية" والرئيس الفخري لمعرض "واجهة التعليم" خلال زيارتها للمملكة المتحدة سعادة السفير منصور عبدالله بالهول سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة وسعادة عبدالله مصبح الكعبي الملحق الثقافي في سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة.
وأعربت الشيخة شمّا خلال هذا اللقاء عن عميق شكرها للدور الهام الذي قدمته سفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة بالمشاركة في معرض واجهة التعليم الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، مضيفة أن مشاركة سفارة الإمارات لدى المملكة المتحدة كانت علامـة فارقـة ومميـزة فـي إثـراء محـاور النسـخة السـابعة للمعـرض.
كما أشارت إلى أن هذه المشاركة كان لها أكبر الأثر في إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة للتعرف على أحدث البرامج التعليمية وعلى احتياجات سوق العمل المتغيرة بشكل متسارع وحاجة جهات العمل، من أجل بناء أجيال تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلي الذي رسمت ملامحه الثورة الرقمية ومتطلبات الذكاء الاصطناعي التـي توائـم عــام الخمسـين.