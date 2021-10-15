توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:27 والمد الثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والثاني عند الساعة 04:55. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:07 والمد الثاني عند 07:40 والجزر الأول عند الساعة 13:23 والجزر الثاني عند الساعة 01:12.