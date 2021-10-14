أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن حصول دولة الإمارات على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 مهمة جديدة في مسيرة الخمسين. وفازت الإمارات، الخميس، للمرة الثالثة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتاً عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر. ويأتي هذا الفوز تتويجاً للسياسات الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات في ترسيخ الحقوق والحريات، ويؤكد إدراكها أهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة، ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة التحديات كافة، التي تواجه المجتمع الدولي، والتوصل إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع دول وشعوب العالم.