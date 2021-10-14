«الأفريقي للأعمال» يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أجمع مشاركون في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي اختتم أعماله أمس، على نجاح الفعالية في التأسيس لمرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية بين دول القارة السمراء ودول العالم المختلفة وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعلب دوراً محورياً في ربط أفريقيا بالاقتصاد العالمي ووضعها على مسار النمو والازدهار.

وشهدت النسخة السادسة من المنتدى الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، عقد 550 اجتماع عمل ثنائي، وسط مشاركة لافتة في المنتدى بلغت أكثر من 3000 مشارك منهم 600 حضروا افتراضياً، يمثلون 91 دولة حول العالم.

شراكات للازدهار في المستقبل

وأكد فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تدعم التجارة الأفريقية كما إنها ستسهم في تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة عالمياً من حيث عدد الدول، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات ودبي بشكل خاص لعبت دوراً مهماً ورئيساً في ربط أفريقيا بالاقتصاد العالمي. وبين كاغامي في كلمة رئيسة مسجلة ضمن فعاليات المنتدى أن التعاون بين دولة الإمارات ورواندا والدول الأفريقية بشكل عام أسهم في تحقيق الفوائد والعوائد الإيجابية المشتركة للمنطقتين، كما إنه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون لبناء التصورات للتعاون والشراكة في المستقبل.

وقال: «إن أزمة كوفيد-19 تركت آثاراً وخسائر كبيرة على العائلات والمجتمعات والشركات في أفريقيا، ومع أنه يمكننا القول إن مرحلة الخسائر قد توقفت إلى حد كبير، إلا أن الطريق للمستقبل ما زال صعباً ولابد من انتهاز الفرص الجديدة، والعمل على بناء شراكات استراتيجية تسهم في بناء مستقبل أفضل وتحقيق الازدهار للجميع».

وأوضح أن دول أفريقيا تمكنت من مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19» والتي هي الآن في مراحلها النهائية، إلا أن التعافي من الأزمة وعودة القطاعات للعمل بشكل طبيعي ما زال يحتاج إلى وقت طويل، ولهذا فإنه لابد من إيجاد سلاسل توريد وشحن أكثر مرونة، والاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للتمكن من الجاهزية للمستقبل ودعم الانتعاش الاقتصادي.

شخبوط بن نهيان

تعزيز الفرص

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، خلال كلمته بالمنتدى أمس، إن الشراكات تؤكد اهتمام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز العلاقات مع أفريقيا والتزامها بتعزيز الفرص، وتعميق العلاقات بين دولنا، مضيفاً أن «واجباتنا ومسؤولياتنا تحتم علينا أن نقف جنباً إلى جنب، وأن نضافر الجهود في مواجهة التحديات والمصاعب. فهذه الأوقات الحرجة يجب أن تعزز الروابط القوية التي بنيناها على مر السنين، والتي جعلت منا شركاء عالميين».

العلاقات التجارية

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، إن دورة هذا العام من المنتدى شهدت تحقيق رقم قياسي في عدد اجتماعات الأعمال الثنائية بين المستثمرين من الجانبين الأفريقي والإماراتي وهو الأعلى منذ انطلاق سلسلة منتديات الأعمال العالمية، مما يعكس أهمية المنتدى منصة رائدة لتأسيس الشراكات الاقتصادية وتوطيد العلاقات التجارية. وأشار إلى أن نجاح المنتدى يعد تأكيداً جديداً على متانة العلاقات التي تربط دبي ودولة الإمارات مع الدول الأفريقية، ومؤشراً على أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء منظومات عمل تشاركية تعزز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكامنة، وتزيد من مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشركاء.

حمد بوعميم

فرصة واعدة للاستثمارات

كما تحدث معالي كونستانتينو تشيونجا نائب رئيس زيمبابوي عن مواجهة بلاده جائحة «كوفيد-19»، وعن خططها للتعافي الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخارجية مستعرضاً إمكانات بلاده الاقتصادية.

وأكد تشيونجا أنه وعلى الرغم من فرض حالة الطوارئ في زيمبابوي في مارس 2020 بسبب الجائحة، حرصت الحكومة على تحويل هذا التحدي الكبير إلى فرصة من خلال الحرص على عدم تأثر الأعمال والقطاعات الحيوية من خلال برنامج متكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتحدث تشونجا أيضاً عن فرص الاستثمار في زيمبابوي، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك العديد من الموارد الطبيعية الهائلة مثل الأراضي الزراعية ووفرة المياه و14 نوعاً من المعادن الثمينة، حيث تمتلك زيمبابوي رؤية لزراعة المزيد من المحاصيل وإنتاج نحو 1.5 مليون طن من الحبوب وتصدير غالبيتها إلى الخارج وتعزيز الأمن الغذائي لها ولشركائها.

اتفاقية التجارة الحرة

وأكد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الأهمية الكبيرة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة السمراء والاقتصاد العالمي بأكمله، منوهاً بأن التطبيق السريع لهذه الاتفاقية يسهم في إعادة اقتصادات الدول الأفريقية إلى مسار النمو المستدام، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة في الكثير من القطاعات الحيوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

التحول الرقمي

وبدوره، أكد فيها لاسينا كوني، المدير العام لتحالف أفريقيا الذكية في ساحل العاج، أن لديهم رؤية لتحويل أفريقيا إلى سوق موحدة بحلول 2030 مع وضع التحول الرقمي ركيزة أساسية لذلك من أجل ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات وتشجيع القطاع الخاص لدفع منظومة التنمية المستدامة.

وأكد كوني أن دبي تمتلك بنية تحتية لوجستية متطورة يمكن أن تسهم في تنمية التجارة الإلكترونية الأفريقية عبر حلولها اللوجستية التي تشجع على استيراد البضائع وخفض تكلفة شحنها إلى القارة السمراء، وبالتالي تنمية الدفع الإلكتروني وازدهار حركة التجارة.

الشراكة مع الإمارات

ومن جانبه، استعرض أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال، خلال المنتدى الجهود التي اضطلعت بها السنغال للتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19» والاستمرار في نسق النمو التصاعدي والشراكة المميزة التي تربطها مع دولة الإمارات والشركات العاملة فيها، لاسيما مع «دي بي ورلد». وقال هوت: «ترتبط السنغال بعلاقة وثيقة مع «دي بي ورلد» منذ بداية إطلاق عملياتها في الدولة عام 2008، والتي أثمرت عن إنشاء مرفأ رائد ومنطقة حرة على امتداد 1000 هكتار بالشراكة مع الحكومة السنغالية وشركات من القطاع الخاص هناك». ونوّه هوت بعلاقة الشراكة التي تربط السنغال مع دولة الإمارات والقطاع الخاص فيها والتسهيلات اللوجستية التي توفرها فضلاً عن موقعها المميز وسهولة مزاولة الأعمال انطلاقاً منها.

مشاركة لافتة من رواندا في المنتدى (من المصدر)

رئيس رواندا: بناء شراكات استراتيجية لتحقيق الازدهار للجميع

أكد فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ستسهم في دعم التجارة الأفريقية، وتشكيل أكبر منطقة تجارة حرة عالمياً من حيث عدد الدول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دولة الإمارات ودبي بشكل خاص لعبت دوراً مهماً ورئيساً في ربط أفريقيا بالاقتصاد العالمي.

وقال فخامته -في كلمة رئيسة مسجلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تنظمه غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي- إن هذا التعاون بين دولة الإمارات ورواندا والدول الأفريقية بشكل عام أسهم في تحقيق الفوائد والعوائد الإيجابية المشتركة للمنطقتين، كما إنه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون لبناء التصورات للشراكة في المستقبل.

وأوضح أن أزمة «كوفيد-19» تركت آثاراً وخسائر كبيرة على العائلات والمجتمعات والشركات في أفريقيا، وقال: مع أنه يمكن القول إن مرحلة الخسائر قد توقفت إلى حد كبير، إلا أن الطريق للمستقبل ما زال صعباً ولابد من انتهاز الفرص الجديدة، والعمل على بناء شراكات استراتيجية تسهم في بناء مستقبل أفضل وتحقيق الازدهار للجميع.

وأوضح كاغامي أن دول أفريقيا تمكنت من مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» التي هي الآن في مراحلها النهائية، إلا أن التعافي من الأزمة وعودة القطاعات للعمل بشكل طبيعي ما زال يحتاج إلى وقت طويل، ولهذا فإنه لابد من إيجاد سلاسل توريد وشحن أكثر مرونة، والاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للتمكن من الجاهزية للمستقبل ودعم الانتعاش الاقتصادي. وبين أن ما فرضته الأزمة من متغيرات أسهمت في تسريع العمل مع شركات عالمية في مجال توفير اللقاحات وصناعة الأدوية، والتي بدأت في رواندا قبل الجائحة إلا أنها تقدمت بشكل أسرع وقت أزمة «كوفيد-19» وستسهم بكل تأكيد في تعزيز التطور في هذا المجال والقطاع الحيوي.

خلال توقيع مذكرة التفاهم (الاتحاد)

مذكرة تفاهم

وقعت غرفة دبي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الأنغولية- الإماراتية، بهدف إرساء أسس متينة تعزز من قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دبي والإمارات من جهة وأنغولا من جهة أخرى.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية من كونها تضع إطاراً عملياً وتحدد آليات واضحة ومدروسة تتيح لصناع القرار من الجانبين الفرصة لتطوير علاقات تجارية أقوى بين الطرفين وتضع إجراءات تعاون من أجل تعزيز تحقيق أهدافهم الاقتصادية.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستعمل الغرفتان على ترويج التبادل التجاري بين البلدين وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية المتاحة والخيارات الاستثمارية، وتنظيم شؤون تبادل البعثات التجارية، وزيارات الأعمال والأبحاث، والفعاليات التجارية والمعارض وحلقات البحث والدورات التدريبية التي تعود بالفائدة والنفع المشترك على أعضاء الغرفتين. ومن جهة أخرى، ستقوم كل غرفة بإرسال واستقبال الوفود التجارية وتشجيع الشراكات وتسهيل سبل التعاون الثنائي بين الأعضاء.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، وبراوليو مارتينز، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأنغولية- الإماراتية وعـدد من المسؤولين عن الجانبين.