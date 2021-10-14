تعاون بين «الإمارات للسياسات» ومركز تفكير برازيلي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، مذكرةَ تعاون وشراكة مع المعهد الليبرالي المحافظ (ICL) بالبرازيل، أمس، والمعهد الليبرالي المحافظ هو مركز بحث وتفكير يُركز بشكل أساسي على المساهمة في استعادة البرازيل قيمها التأسيسية من خلال التعليم السياسي.

ونصّت المذكرة على تعاون المؤسَّستين في تبادل المعارف والخبرات البحثية والمنشورات، وتنظيم الفعاليات العلمية، وإعداد الدراسات والبحوث، وإقامة البرامج التدريبية.

وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي: إن مركز الإمارات للسياسات يحرص على بناء شبكة شراكة مع أهم مراكز البحث والتفكير في العالم، مُضيفةً أن توقيع مذكرة التعاون هذه يأتي ضمن استراتيجية المركز للانفتاح على المؤسسات النظيرة في قارة أميركا اللاتينية.

وأُقيم حفل التوقيع في مقر مركز الإمارات للسياسات في أبوظبي، ووقّع المذكرة عن الجانب البرازيلي رئيس المعهد، إدواردو نانت بولسونارو، الذي هو أيضاً عضو مجلس النواب وابن الرئيس البرازيلي الحالي جايير بولسونارو.