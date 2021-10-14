«البرلمانية الإماراتية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة

القاهرة (الاتحاد)

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية التي عقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية، وذلك تحضيراً للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث المقرر عقدها غداً.

ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي كلا من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال محمد أحمد اليماحي: إن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي بحث التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومشروع قانون حول الأمن السيبراني في الدول العربية، وعرض تطورات قضية سد النهضة، بالإضافة إلى عرض نتائج اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي.

وبدورها، قالت ناعمة الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب اعتمدت تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، واستمعت إلى تقارير الدول العربية حول جهودها في التصدي لجائحة «كورونا» ومواجهة تداعياتها، وتم عرض الجهود التي بذلتها دولة الإمارات خلال جائحة «كوفيد- 19» ونجاحها في التعامل مع تداعياتها وتأثيراتها المختلفة على مختلف القطاعات على المستوى الوطني، وما قامت به من جهود ومساعدات ومستلزمات طبية لمختلف دول العالم.