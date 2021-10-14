جامعة الشارقة وكيبانغسان الماليزية تتبادلان المعرفة

الشارقة (وام)

نظَّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة التابع لمكتب نائب المدير لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الشارقة، وبالتعاون مع جامعة كيبانغسان بماليزيا، مؤخراً الندوة العلمية الدولية الافتراضية في مجال بحوث ونظم الطاقة المستدامة والمتجددة، بمشاركة عدد من الباحثين والفرق البحثية بمركز بحوث نظم الاستدامة والقوى التابع لمعهد البحوث للعلوم والهندسة.

وتناول الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا خلال الندوة أحدث المستجدات فيما وصلت إليه الجامعة في مجال البحث العلمي، موضحاً إمكانات الجامعة في هذا المجال والتي تشمل مجموعة متنوعة من المعاهد والمراكز البحثية في مجالات العلوم الصحية والطبية والعلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية يعمل بها عدد كبير من الفرق البحثية المتميزة في مختلف التخصصات، منوهاً إلى البنية التحتية المتميزة التي تتميز بها الجامعة من مختبرات علمية وبحثية ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات البحثية.

وقدم الدكتور عبد الوهاب محمد، نائب مدير جامعة كيبانغسان بماليزيا نبذة تعريفية عن الجامعة وموقعها الجغرافي وتخصصاتها وكلياتها وبرامجها الأكاديمية ومعاهدها البحثية والهيكل الإداري والتنظيمي لكل منها، معرباً عن سعادته بهذا التعاون في مجال بحوث الاستدامة والبحث العلمي.