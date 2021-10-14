«البرلمانية الآسيوية» توافق على مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الدكتورة نضال محمد الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع الجمعية الذي عقد في مدينة أورغوب التركية لمناقشة النظم الأساسية للجمعية، حيث وافق المشاركون على مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية، حضر الاجتماع عفراء عبدالله البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي: إن التعديلات التي قامت بها الشعبة على ميثاق الجمعية البرلمانية الآسيوية ونظامها الداخلي والمالي، هدفت إلى تعزيز العمل البرلماني بين الدول الأعضاء، وتفعيل الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود في مختلف المجالات.

وتضمنت مقترحات الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي تحديد آلية العضوية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وضمان مشاركة المرأة في الجمعية البرلمانية الآسيوية وأجهزتها ولجانها لتشجيع البرلمانات على تمكين المرأة في برلماناتهم الوطنية، وشروط ومعايير استضافة مقر الأمانة العامة للجمعية وتعيين الأمين العام.

واقترحت الشعبة في النظام المالي تصنيف المخصصات المالية في ميزانية الجمعية إلى مجموعات ثلاث، هي: «أساسية وإضافية وطارئة»، بهدف تنظيم النفقات وتحديد آلية ومسؤولية صرفها.