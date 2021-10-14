خليفة بن طحنون: تضحيات شهدائنا خالدة في ذاكرة الوطن

أبوظبي (وام)

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، سلسلة زياراته لأسر وذوي الشهداء في إمارات الدولة، فقد زار الشيخ خليفة بن طحنون عدداً من أسر وذوي الشهداء في إمارات دبي ورأس الخيمة والفجيرة وتبادل معهم الأحاديث الودية واطمأن على أوضاعهم من مختلف النواحي.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر تضحيات شهداء الوطن الأبرار وأسرهم التي زرعت في نفوسهم التضحية والعطاء من أجل الوطن.

وقال: «تضحياتهم الجليلة ستظل خالدة في ذاكرة الوطن وضمير الأمة»، وأكد أن مكتب شؤون أسر الشهداء أخذ على عاتقه منذ تأسيسه الاهتمام بأسر الشهداء ومتابعة احتياجاتهم والسعي بجد لتأمين ظروف الحياة الكريمة لهم، موضحاً أن المكتب سيظل بكامل جاهزيته واستعداده للتواصل مع أسر الشهداء وتقديم الدعم اللازم لهم.

خليفة بن طحنون خلال لقاءاته مع أسر وذوي الشهداء (الصور من وام)

تأتي سلسلة الزيارات الدورية في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة وتلمس احتياجاتهم وتتبع أحوالهم والسعي من أجل توفير سبل الحياة الكريمة لهم.