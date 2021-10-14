«ممارسات جودة الحياة ببيئة العمل» في ملتقى برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة أمس، افتراضياً، ملتقى أفضل الممارسات في جودة الحياة في بيئة العمل، بحضور أكثر من 260 مشاركاً.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية، أهمية عقد مثل هذه الملتقيات، وذلك لتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب في جودة الحياة في بيئة العمل، حيث إن تعزيز مستويات جودة الحياة في بيئة العمل ينعكس إيجاباً على تميز الخدمات المقدمة ويرتقي بمستويات الأداء والإنتاجية والاندماج الوظيفي.

وبدأ الملتقى بعرض منظومة جودة الحياة في حكومة رأس الخيمة «5ع» حيث قدمت مريم غانم الطويل مدير مركز جودة الحياة في دائرة الموارد البشرية شرحاً حول المنظومة والتي تم تحديدها في خمسة محاور أساسية.

ومن ثم انطلقت أولى جلسات الملتقى، حيث قدمت الورقة الأولى أمل البلوشي مدير البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بوزارة تنمية المجتمع حول «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة وجودة الحياة في بيئة العمل».

بينما تناولت الورقة الثانية «أفضل المبادرات والممارسات في السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل بوزارة الداخلية» قدمها النقيب إبراهيم سيف بوعصيبة، رئيس قسم الدراسات والسعادة الوظيفية، حيث تحدث عن حرص وزارة الداخلية على تنفيذ قائمة الممارسات والمبادرات الداعمة للبرنامج الوطني للسعادة.

وقدمت الورقة الثالثة السيدة شيخة أحمد آل علي، مدير مكتب الدعم والمتابعة، الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة والتسامح في وزارة التغيير المناخي والبيئة، والتي جاءت بعنوان «مبادرات السعادة وجودة الحياة في وزارة التغير المناخي والبيئة».

بينما قدمت الورقة الرابعة بعنوان «الاندماج في العمل وتأثيره على جودة الحياة» نوف محمد الجنيبي، مدير مركز الإمارات لأبحاث السعادة - جامعة الإمارات.

السعادة

انتهت الجلسات بعرض قدمته الدكتورة أسماء أحمد النعيمي، أستاذ مساعد في أكاديمية ربدان، عن الثقافة المؤسسية وتأثيرها على جودة الحياة في بيئة العمل، حيث ناقشت أهمية التركيز على الثقافة المؤسسية وتقويتها من أجل رفع السعادة وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، حيث استعرضت نموذجاً عملياً، وناقشت الأبعاد الرئيسة له والتي تتوسطها القيادة والقيم التي تتبناها وتؤمن بها المؤسسة والسلوك الذي تمثله وآلية انعكاسه على أنظمة العمل والمجتمع الداخلي «جميع العاملين في المؤسسة» والمجتمع الخارجي الذي تساهم المؤسسة في تطويره والتفاعل معه.