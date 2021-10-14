«الموارد البشرية والتوطين» توفر امتيازات للمواطنين بالقطاع الخاص

دبي (وام)

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع سوق دبي الحرة يتم بموجبها توفير امتيازات وخصم 10% بشكل حصري للمواطنين العاملين في القطاع الخاص المستخدمين للتطبيق الذكي لمبادرة «أبشر».

حضر مراسم التوقيع التي نظمت في ديوان الوزارة في دبي ناصر بن خرباش وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وعدد من المسؤولين في الجانبين.

وقالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية عقب توقيعها على المذكرة: إن هذه المذكرة تأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع شبكة الشركاء في برنامج الخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص «أبشر» بما يدعم الاستقرار الوظيفي والأسري للمواطنين العاملين في المؤسسات والشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في هذه القطاعات.

وأكدت أهمية برنامج «أبشر» في تفعيل الدور المجتمعي لكافة الجهات، وبالتالي مساهمتها في تحفيز وتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير امتيازات حصرية لهم على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات.

وثمنت الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية جهود سوق دبي الحرة وتفاعلها مع برنامج «أبشر».

من جهته، قال سيدمبي راميش المدير التنفيذي للعمليات في سوق دبي الحرة عقب توقيعه على المذكرة «ستوفر شراكة سوق دبي الحرة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال برنامج أبشر عرضاً مجزياً للمواطنين الإماراتيين الشباب العاملين في القطاع الخاص... سنواصل دعم وزارة الموارد البشرية والتوطين ونتطلع إلى مناقشة المبادرات المستقبلية التي ستفيد المواهب الإماراتية».

يذكر أن برنامج أبشر يضم 1837 شركة و2628 من العروض والامتيازات بخصومات تصل لغاية 75% في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية على مستوى الدولة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال تطبيق «أبشر».