«صحة» تخفف الأعباء عن كبار المواطنين

أبوظبي (وام)

تقدم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» رعاية صحية وخدمات متميزة لجميع أفراد المجتمع بشكل عام ولكبار المواطنين بشكل خاص، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية من أجل مشاركتهم الفاعلة ضمن النسيج المجتمعي الإماراتي.

وأكدت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن «صحة» تولي صحة فئة كبار المواطنين أهمية كبيرة، وتقدم لهم خدمات صحية متميزة، وتحرص دائماً على تخفيف الأعباء عنهم وتسهيل وصولهم للخدمات.

وقالت: إن «صحة» تحرص دائماً على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة المهمة وتسهيل وصولهم للخدمات وتقديم رعاية صحية بأعلى المستويات وتمتد إلى الوقاية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة والانخراط في المجتمع فهم بركة الدار وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي.

ونوهت إلى أن «صحة» تقدم العديد من الخدمات لفئة كبار المواطنين منها: خدمة المسح في المنزل وتوصيل الدواء إلى منازلهم وخدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف وخدمات الرعاية المنزلية.

وأضافت أن من المبادرات المميزة التي أطلقتها شركة «صحة» مبادرة «صحتكم أمانة» لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لكبار المواطنين وتتضمن منظومة متكاملة من الخدمات الطبية وغير الطبية.

وأوضحت الدكتورة نورة الغيثي أن خدمة المسح في المنزل تستهدف كبار المواطنين والحوامل وأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين في المناطق المستهدفة والتي يقوم من خلالها فريق من شركة «صحة» بزيارتهم في منازلهم وإجراء مسحة الأنف لـ «كوفيد- 19».

وأشارت إلى أن شركة «صحة» أطلقت خدمة الاستشارة عبر الهاتف والتي تهدف إلى تسهيل وصول جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم كبار المواطنين إلى الخدمات الصحية دون الحاجة لزيارة المراكز الطبية، وكذلك خدمة توصيل الدواء للمنزل التي أطلقتها «صحة» تحت شعار «نوصلكم... لا تشلون هم»، وتستهدف كبار المواطنين ومراجعي عيادة الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تخفيف العبء عنهم، وتجنيبهم الذهاب إلى المراكز الصحية، إضافة إلى التقليل من احتمالية إصابتهم بالعدوى، حيث يقوم الطبيب بالتواصل معهم للاستشارة عبر الهاتف، ومن ثم إيصال الدواء مباشرة إلى منازلهم.

وقالت الدكتورة نورة الغيث : إن خدمات الرعاية المنزلية عبارة عن برنامج يهتم بالذين لديهم أمراض مزمنة متقدمة أو لديهم إعاقات جسدية، إضافة إلى كبار المواطنين ممن يصعب نقلهم إلى المستشفى، إذ يوفر البرنامج رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى في منازلهم من خلال فريق صحي مدرب مؤهل لهذا الغرض، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لهم.

وذكرت أن الخدمات الخاصة بكبار المواطنين تتوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لشركة صحة ويمكن لكبار المواطنين الاستفادة منها عن طريق الاتصال بمركز اتصال شركة صحة 80050 الذي سيقوم بتوفير الخدمة اللازمة لهم، كما يمكنهم حجز المواعيد والاستفسار فيما يخص فحوص «كوفيد- 19» من خلال مركز استجابة 8001717.