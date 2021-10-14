جامعة الإمارات تدعم جهود الدولة في حماية البيئة

العين (الاتحاد)

تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفاء باليوم العربي للبيئة، والذي يُصادف يوم 14 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي اجتمع فيه وزراء البيئة العرب في العاصمة التونسية سنة 1986، عقب إصدار مجلس جامعة الدول العربية للقرار رقم 4738، الذي نص على تأسيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بهدف تنمية التعاون العربي في المجالات ذات الصلة.

وقال الدكتور محمد علي الذيب، أستاذ مُشارك، قسم علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة الإمارات: «تُمثّل حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوّعها البيولوجي وتعزيز تنافسية الدولة في جهود العمل من أجل البيئة، الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات، لذا يتمّ العمل عبر منظومة مُتكاملة تشمل إقرار القوانين والتشريعات الهادفة إلى حماية البيئة، وإطلاق المشاريع والبرامج والمُبادرات التي تُسهم في تحقيق أهداف وطموحات الدولة وفقاً لأعلى المعايير العالمية». وأضاف الدكتور محمد الذيب: «ويتصدّر نهج دعم إنجازات الدولة في مجال حماية البيئة، استراتيجية جامعة الإمارات، ومن هذا المنطلق يتبوأ قسم علوم الحياة في جامعة الإمارات العربية المتحدة مركزاً متقدماً في دراسة بيئة دولة الإمارات وما يرتبط بهذه البيئة من عوامل محلية وعالمية، وقد ركّزت أبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في القسم على دراسة الكائنات الحية في البيئتين البرية والبحرية».