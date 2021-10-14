%100 من مستشفيات أبوظبي على «ملفي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ملفي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، وإحدى المبادرات الإستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي، عن إتمام ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في الإمارة على المنصة، ويعد هذا الإنجاز خطوة هامة تسمح بتبادل المعلومات الصحية المهمة للمرضى بين مقدمي الرعاية الصحية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لسجلات المرضى، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية ومخرجات الخدمات المقدمة للمرضى في إمارة أبوظبي. وبالإضافة إلى ربط جميع مستشفيات إمارة أبوظبي الـ 59، تم ربط 1100 عيادة ومركز طبي في المنصة، مما يعني أنه أصبح الآن بإمكان أكثر من 39,000 طبيب وممرض ومهني مختص من 1,539 منشأة رعاية صحية الدخول إلى منصة «ملفي» للحصول على البيانات والمعلومات لاتخاذ قرارات أكثر دقة عبر الوصول الآمن إلى المعلومات الطبية المهمة على المنصة. وتسهم منصة «ملفي» في تمكين الأطباء والمهنيين المختصين من فرق الرعاية الصحية من الوصول إلى أهم المعلومات الطبية الخاصة بهم وتوفير الوقت والعناء لنقل السجلات الطبية للزيارات السابقة أو تكرار الفحوص، وتساعد في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في جميع المنشآت الصحية بالإمارة. وتضم المنصة 559 مليون سجل طبي مثل زيارات المرضى والحالة الصحية للمرضى وأنواع الحساسية، والإجراءات الطبية التي خضع لها المريض، ونتائج الاختبارات، وتقارير الأشعة، والأدوية. ومنذ إطلاق منصة «ملفي» قبل أكثر من عامين، عملت الدائرة على دعم تمكين المنصة من لعب دور محوري في التحول الرقمي وتبني حلول رقمية تساهم في دعم استراتيجية قطاع الرعاية الصحية في الإمارة. وقال الدكتور حامد الهاشمي، مستشار، دائرة الصحة - أبوظبي: «تعتبر منصة (ملفي) التي تعمل على ربط جميع مقدمي الرعاية الصحية الحكومية والخاصة واحدة من بين أبرز المبادرات والبرامج المبتكرة التي أطلقتها أبوظبي للمضي بقطاع الرعاية الصحية ومواصلة الارتقاء بخدماته من خلال حث التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في القطاع.. اليوم، استطعنا تطوير منظومة رائدة للرعاية الصحية تُضاهي أكثر الأنظمة تقدماً على مستوى العالم. وسنواصل العمل تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، لتحقيق أبوظبي مجتمع معافى وترسيخ مكانة الإمارة كحاضنة للابتكار والمبادرات الرقمية المتميزة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على صحة ورفاه كافة أفراد المجتمع». ومن جانبه، قال عاطف البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية المسؤولة عن تشغيل منصة «ملفّي»: «حققنا إنجازاً بارزاً في أقل من ثلاث سنوات في ربط 100% من مستشفيات أبوظبي في منصة «ملفي»، وأصبحت مهمتنا المتمثلة في تمكين التبادل الآمن للمعلومات الصحية للمرضى عبر القطاع بأكمله أقرب الآن من أي وقت مضى. ويسعدني أن أشهد الإقبال الواسع والاهتمام في تقديم رعاية صحية أفضل لا سيما خلال الجائحة.. ونحن ممتنون للدعم الذي قدمته دائرة الصحة أبوظبي وقطاع الرعاية الصحية بأكمله ومساهمتهم في تحقيق هذا النجاح، ونتطلع إلى دعم أفراد المجتمع في الإمارة في رحلتهم نحو صحة أفضل وسعادة وازدهار».

ابتكار

تواصل الدائرة جهودها الرامية لإرساء أسس متينة لمستقبل يستند إلى التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي في الإمارة من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والبرامج كمختبر الذكاء الاصطناعي ومبادراته، وجائزة أبوظبي للابتكار في الرعاية الصحية، و«نظام إدارة القوى الصحية العاملة بإمارة أبوظبي»، و«نظام إدارة المخاطر السكانية»، و«نموذج التنبؤ والمحاكاة للتصدي لفيروس «كوفيد-19» وغيرها من المشاريع الرقمية.