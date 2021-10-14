«مدى» تعقد شراكة مع «ريفولي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت حملة مدى، مبادرة التوعية وجمع التبرعات التي تهدف إلى القضاء على الأمراض المدارية المهملة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للإبصار، عن شراكتها مع مجموعة ريفولي ضمن حملتها «50 يوماً لإنقاذ 5 ملايين شخص».

وامتداداً لالتزام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، تجاه القضاء على الأمراض.. تسعى حملة مدى للقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة ذات الأثر الفادح على حياة البشر، وهما العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي.

وتحت شعار الشراكة «حان الوقت للقضاء على العمى النهري»، قام الجانبان بوضع ساعة رملية في الغاليريا بجزيرة المارية، لتظهر العد التنازلي على مدى 50 يوماً من الحملة وإشراك كافة أفراد المجتمع في هذه القضية للمساهمة بدعمها. وتشارك مجموعة ريفولي بقسميها للساعات والنظارات، بصفتها شريك التسويق الأول للحملة، في التبرع بجزء من ريع مبيعات منتجات مختارة لصالح الحملة، بهدف المساعدة في القضاء على مرض العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي في المجتمعات الأكثر عرضة للإصابة بهما.

ويدعم قسما مجموعة ريفولي - وهما قسم الساعات وقسم العناية بالنظر - جهود جمع التبرعات من خلال المبادرات الخاصة في متاجر المجموعة، حيث يخصص درهمان من كل عملية شراء لحملة مدى، فيما تقدم مجموعة ريفولي مساهمة بمبلغ مماثل في كل مرة. وفي الوقت ذاته، تتبرع المجموعة بجزء من ريع مبيعات النظارات المختارة، وتسعى لجمع تبرعات العملاء من خلال الأكشاك التي تقيمها لفحص النظر. وقالت تالا الرمحي، المدير العام بالإنابة لحملة مدى: «تشرفنا بالشراكة مع مجموعة ريفولي ضمن جهودنا للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، فستمكننا تلك الشراكة من التواصل المباشر مع المستهلكين والمتعاملين في مختلف متاجر المجموعة في أنحاء الدولة.

وتابعت: تعمل ريفولي، بصفتها شريك التسويق الرسمي للحملة، على عدة مستويات من الأنشطة التي تتيح للعملاء مختلف نقاط التواصل للمشاركة في الحملة، ويعتبر هذا التعاون متعددة الأوجه عاملًا جوهرياً لنجاح حملتنا، إذ أن تضافر الجهود سيمكننا من تسريع التقدم للوصول إلى هدفنا».

وأضافت: «يؤثر مرضا العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي بشكل هائل على المجتمعات الفقيرة حول العالم، وتهدف حملة مدى إلى حشد قدرات شركائنا ليوفروا للجمهور طرقاً مناسبة للمشاركة ودعم جهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة. نتقدم بالشكر لمجموعة ريفولي على انضمامها إلينا اليوم في إطلاق حملة 50 يوماً لإنقاذ 5 ملايين شخص، ونتطلع إلى العمل معاً خلال الخمسين يومًا القادمة لتحقيق أهدافنا الطموحة».

وقال راميش برابهاكار، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لمجموعة ريفولي: « سعداء للغاية بالشراكة مع حملة مدى لدعم هذه القضية الهامة تماشياً مع رسالتنا الرامية إلى توفير الرعاية النوعية للنظر إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، والذين يمكن أن تتغير حياتهم من خلال مساهماتنا. لطالما آمنت مجموعة ريفولي بأهمية الاستفادة من مواردها ومهاراتها في العطاء للمجتمع، وتولت العديد من المبادرات في هذا الصدد. إلا أن هذه المبادرة بالذات تتصل بشكل مباشر بعملنا في مجال الرعاية المتخصصة بالنظر، ونفخر بالتعاون مع حملة مدى لنساهم في تحقيق أهدافها، ونتطلع إلى تحقيق أثر ملموس من خلال شراكتنا والتزامنا بالقضاء على مرض العمى النهري».

يذكر أن مرض العمى النهري مرض طُفيلي يصيب الجلد والعينين، وهو ثاني أهم الأسباب المؤدية للعمى الذي يمكن الوقاية منه.

أما داء الفيلاريات اللمفي، والمعروف كذلك باسم داء الفيل، فهو أحد الأمراض المدارية المهملة التي تصيب الجهاز اللمفاوي لدى الإنسان لتسبب تورماً شديداً في الأطراف.

ويحتاج أكثر من 200 شخص حول العالم للعلاج من مرض العمى النهري، بينما لا يزال 850 مليون شخص في 50 دولة معرضين لخطر الإصابة بداء الفيلاريات اللمفي - معظمهم في إفريقيا. وتؤثر الأمراض المدارية المهملة على أكثر من 1.5 مليار شخص في أفقر مناطق العالم، لتكبّد الاقتصاديات النامية مليارات الدولارات سنوياً.

وفي معرض تعليقه على هذه الحملة، قال ديفيد روبنسون، مدير عام الغاليريا بجزيرة الماريه: «يُسعدنا استضافة الفعالية الافتتاحية لإعلان الشراكة ضمن حملة (مدى) التي تهدف لمكافحة الأمراض المدارية المهملة؛ فلطالما شكل دعم المجتمعات المحرومة جزءاً هاماً من معايير وأخلاقيات العمل التي يعتمدها الغاليريا، ونتطلع للتعاون مع حملة (مدى) للتعريف بها وبأهدافها المتمثلة في تسخير (50 يوماً لإنقاذ أكثر من 5 ملايين شخص)».

استراتيجية

تتمثل استراتيجية دولة الإمارات للقضاء على الأمراض في جعل الأمراض التي يمكن الوقاية منها في مقدمة أولويات الأجندة السياسية، مع الحفاظ على التقدم المحرز وتعزيز مستويات التمويل والعمل بالتعاون مع الشركاء العالميين والمبادرات متعددة الأطراف لتحقيق أكبر أثر ممكن. وتتم إدارة كافة الأموال التي تجمعها ريفولي من خلال الهلال الأحمر الإماراتي - الشريك الاستراتيجي لحملة مدى. أما ريع حملة مدى فيخصص لصندوق بلوغ الميل الأخير، والذي يقدم سبيلاً للقضاء على مرضيّ العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي في إفريقيا. صندوق بلوغ الميل الأخير الذي يديره صندوق إنهاء الأمراض المهملة END Fund، هو عبارة عن صندوق مدته 10 سنوات بقيمة 100 مليون دولار تم إطلاقه في عام 2017 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة إلما الخيرية.

ويعتبر التبرع بدرهمين إماراتيين فقط كافياً لتوفير الدواء والعلاج لحماية شخص واحد من العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي، والكثير من الأمراض الأخرى لعام كامل.

بوسع العملاء التبرع بمبلغ درهمين لحملة مدى مع أي عملية شراء في متاجر ريفولي، أو من خلال إرسال رسالة نصية بكلمة GIVE إلى الرقم 2424. كما يمكن التبرع عبر الموقع الإلكتروني www.reachtheend.org.