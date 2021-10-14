«بلدية أبوظبي»: الشواء الآمن .. يحفظ الوجه الحضاري للعاصمة

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة التزام زوار المرافق العامة بالشواء في الأماكن المخصصة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، ويمنع المتنزهون من الشواء أو استخدام أي معدات إشعال للفحم أو الخشب داخل الحدائق غير المسموح بها بالشواء، علما أن مخالفة الشواء في الأماكن غير المخصصة تبلغ 1000 درهم.

وحددت البلدية 23 موقعاً مسموح فيها الشواء داخل جزيرة أبوظبي والبر الرئيس وتشمل متنزه رقم 1، 2، 4، 5 شارع الخليج العربي بالطرف اليمين باتجاه الخارج، وحديقة الدلافين بشارع الشيخ زايد- الطرف اليمين باتجاه الداخل قبل تقاطع شارع السعادة، وحديقة الزعفرانة شارع المرور قبل دوار الجوية، وحديقة العائلة (أ) غرب 7/02 بين شارع 26 وشارع طارق بن زياد وخالد بن الوليد، وحدائق النرجيل المنطقة الممتدة من أبراج النيشن تاور إلى شارع البطين، والحديقة الرسمية شرق 7 بين شارعي المرور والنجدة، والحديقة التراثية شرق 12 بين شارع 10 وإشارة الميناء.

وفي البر الرئيس يوجد 12 موقعاً للشوي وهي حديقة الوثبة، حديقة الختم، حدائق العدلة، حديقة 4،5، 6، 7 في الشامخة، ومتنزه بوابة ياس الشمالي في الشهامة، وحديقة بين الجسرين، وحديقة SE24، والحديقة SW03 في مدينة زايد. وأوضحت البلدية أن هذه الحدائق يسمح الشواء فيها فقط في المناطق المخصصة للشواء (المشاوي الحجرية والإسمنتية المبنية كأماكن للشواء) وليس في سائر أرجاء الحديقة.

ودعت البلدية الجمهور إلى التعاون معها، والالتزام بكل التوجيهات والإرشادات في مختلف الحدائق لما له من جانب إيجابي يسهم في الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة بشكل يتوافق مع المعايير العالمية.

ويكثف مفتشو البلدية جولاتهم الميدانية، خصوصاً في أوقات العطل الرسمية بهدف توعية الجمهور حول الممارسات السلبية الضارة بالبيئة والمجتمع بشكل عام، وحثهم على المساهمة في حماية الحدائق والمسطحات الخضراء ولتجنيبهم المخالفات المترتبة على ذلك.

ويحق لمفتشي البلدية تطبيق المخالفات التي تشمل نار الشواء والشيشة، وتحطيم أو تشويه ممتلكات الحديقة أو إزالة النباتات، والسير بالمركبات على الحشائش أو ممارسة أي نشاطات قد تؤدي لإعاقة مستخدمي الحدائق.