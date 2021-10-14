بلدية عجمان تحصل على شهادة عالمية

عجمان (الاتحاد)

تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، شهادة المواصفة العالمية لنظام إدارة علاقات العمل التعاونية iso44001 من الشركة المانحة بالتزامن مع اليوم العالمي للمواصفات. جاء ذلك بعد اجتياز قسم الشراكات بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الدائرة، لكافة مراحل التدقيق، ساهم في إضافة إنجاز جديد للدائرة، وتعتبر من أوائل الجهات المستحقة للشهادة على مستوى دوائر إمارة عجمان.

وحضر مراسم تسليم الشهادة، عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وفاطمة محمد الملا، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالدائرة وفريق العمل.

وأكد الشيخ راشد النعيمي، أن الدائرة تحرص على توثيق علاقاتها البناءة مع كافة الشركاء والجهات والمؤسسات للارتقاء بالعمل وتحقيق التنمية الشاملة في كافة أوجه ومجالات العمل والحياة، مؤكداً أن الجهود كثفت لمواءمة ومواكبة متطلبات المواصفات العالمية مع أنظمة العمل المؤسسية لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالأنظمة المطبقة، حيث تسعى المواصفة لبناء نظام إداري يضمن وجود علاقات تعاون فعالة وناجحة مع الشركاء، بما يحقق المنفعة المتبادلة والقيمة المضافة للأطراف المعنية.

وأعرب عن فخره بفريق العمل الطموح، الذي عمل يداً بيد للوصول للهدف المنشود، واستطاع اجتياز مراحل التقييم بكل جدارة، وحقق نجاحاً جديداً في سجل الدائرة الحافل بالنجاحات والإنجازات المشرقة.

من جانبها، أوضحت فاطمة الملا، أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمسيرة التميز المؤسسي والإنجازات التي تنتهجها الدائرة في هذا المجال، حيث تسعى جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية العالمية، كما تهدف إلى بناء شراكات وعلاقات تعاونية متينة ومثمرة في كافة المجالات، وفتح آفاق التنسيق المتبادل مع الجميع، وذلك من خلال تبني إطار عمل معتمد دولياً، يخدم تحقيق أهداف الدائرة، ويسهم في إسعاد المتعاملين.