«السلامة الغذائية» توفر مخزوناً استراتيجياً من الأعلاف الحيوانية

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن كميات الأعلاف الحيوانية المتوفرة في جميع مراكز توزيع الأعلاف التابعة لها تكفي جميع المستفيدين وفق المخططات التي تم اعتمادها لتوزيع الأعلاف على المستحقين حيث تحرص الهيئة على توفير مخزون استراتيجي من الأعلاف الحيوانية يكفي لسد الاحتياجات لأكثر من 3 أشهر، وذلك لضمان توافر الكميات المطلوبة وتحسباً لأي طارئ يمكن أن يؤدي إلى تأخر وصول الشحنات عن الموعد المحدد، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الأسواق من الأعلاف ذات المواصفات العالمية التي تعزز سلامة الثروة الحيوانية وتزيد من إنتاجها.

ويعد برنامج دعم الأعلاف الذي تنفذه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة من خلال تشجيع ودعم المزارعين والمربين لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها رافداً مهماً للأمن الغذائي، وتحرص الهيئة على توفير أجود أنواع الأعلاف التي تتوافر فيها متطلبات الغذاء الأمثل للماشية، وبطريقة تضمن التوازن بين مكونات الألياف والبروتين اللازمة لنمو الحيوان بصورة صحيحة وعلمية وبما يحميه ويعزز من مقاومته للأمراض.

وأضافت الهيئة خلال لقاء «عن بُعد» مع مربي الثروة الحيوانية، أن صرف الأعلاف للمستفيدين من برنامج دعم الأعلاف يتم إلكترونياً، حيث نجحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تطوير تطبيق ذكي يتيح لمربي الثروة الحيوانية إنجاز عملية شراء الأعلاف المخصصة لهم ضمن البرنامج، وذلك في إطار التزامها الدائم بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين بهدف تحقيق أعلى درجات السعادة والرضا.

وتخضع جميع الأعلاف التي يتم بيعها لمربي الثروة الحيوانية لبرنامج صارم من الرقابة يضمن سلامتها حتى تصل إلى المربين في المزارع والعزب المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي وبعض مناطق الإمارات الشمالية، حيث تمر الأعلاف بعمليات فحص ومراقبة متعددة المراحل للتأكد من سلامتها وجودتها وتخضع لتحاليل مخبرية للتحقق من صلاحيتها وجودتها بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة للمخازن والمستودعات وبلغ عدد المستفيدين من برامج دعم الأعلاف خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 ، نحو 15 ألفاً و461 مستفيداً من الدعم.