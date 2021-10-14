ملتقى شبابي لصناعة المستقبل في «النهضة النسائية» بدبي

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي - مركز حور للفتيات، أمس الأول «الملتقى الشبابي لصناعة المستقبل»، وذلك امتداداً لمبادرات الجمعية التي تخدم مسار تطوير مهارات الشباب وتوعية الأسرة، ولتعزيز مكانة النموذج الإماراتي من الشباب، وترسيخ صناعة القدوة.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة الشباب في أهم التحديات التي تواجههم في التخطيط لمستقبلهم بدءاً من تحديات الاستثمار إلى التنمية الفكرية وإلى وظائف المستقبل. واستضاف الملتقى متحدثين من ذوي الاختصاص والخبرة، وتناول محورين؛ الأول بعنوان «تحفيز التفكير الإبداعي لوظائف العمل»، قدمه الدكتور إبراهيم الدبل -الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين (أقدر)، والمحور الثاني بعنوان: «الاستثمار الذكي أقل جهداً وأكثر عطاءً» قدمه المهندس ياسين علي - استشاري ريادة أعمال، وقام بإدارة الجلسات د. جاسم خليل ميرزا - رئيس جمعية الاجتماعيين، المختص في الإعلام الأمني.