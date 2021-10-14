جامعة عجمان ضمن أفضل 30 جامعة عربية

عجمان (الاتحاد)

تستمر جامعة عجمان في تحقيق إنجازات بارزة على المستوى الإقليمي، فقد صُنّفت ضمن أفضل 30 جامعة في المنطقة، بحسب تصنيف مؤسسة «QS» العالمية للجامعات العربية للعام 2022.

وبذلك، تكون جامعة عجمان قد تقدّمت 5 مراكز عن العام الماضي، و15 مركزاً خلال عامين فقط، وتمضي الجامعة بخطى ثابتة وسريعة نحو الريادة، فبين عامَي 2018 و2022، استطاعت أن تتقدّم 31 مركزاً في تصنيف مؤسسة «QS» للجامعات العربية.

جدير بالذكر أنّ الجامعة تبوّأت المرتبة الثانية في فئة تنوع جنسيات الطلبة الدارسين فيها، والمرتبة السابعة عشرة في فئة السمعة لدى جهات التوظيف، بحسب تصنيف «QS» للجامعات العربية للعام 2022، وذلك يعكس التزامها المتواصل بالتميز الأكاديمي والتنوع الثقافي.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: «أود أن أعرب عن فخري بالتقدّم الكبير الذي حققته الجامعة بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، وذلك بفضل دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء الجامعة، وجهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبتنا الموهوبين».

وأضاف: «تسعى الجامعة إلى تحقيق التميز والتطوير بشكل مستمر، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والبحوث العلمية بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية داخل دولة الإمارات العربية وخارجها».

وعلى الصعيد العالمي، فقد تم تصنيف جامعة عجمان ضمن أفضل 750 جامعة ، بحسب مؤسسة QS لتصنيف الجامعات العالمية «QSWUR» للعام 2022، محافظةّ بذلك على مكانتها المرموقة ضمن أفضل 2.5% جامعة في العالم بالرغم من المنافسة العالمية الشديدة.

ويعود الفضل في تحقيق هذا التقدم البارز لجامعة عجمان في تصنيف مؤسسة «QS» للجامعات العربية إلى تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس الذين يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم، وتنوع جنسيات الطلبة الذين ينتمون إلى أكثر من 70 دولة حول العالم.