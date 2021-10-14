«إكسبو» يستكشف «أسرار الكون»

دبي (الاتحاد)

زوار «إكسبو 2020 دبي»، على موعد مع رحلة تمتد لأسبوع مهمتها اكتشاف أسرار الكون خلال فعاليات «أسبوع الفضاء» الذي ينطلق بعد غدٍ الأحد، ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ونورا المطروشي، أول رائدة فضاء عربية، ضمن جلسة مفتوحة مع رواد الحدث الدولي.

يقام الأسبوع بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء بغرض بحث الفوائد والحلول والتحديات المترتبة على استكشاف ما وراء مدار كوكب الأرض، وفرص الاستكشاف وتطوير العلوم المرتبطة بفهم الفضاء.

ويبدأ أسبوع الفضاء بفعالية «مهمة الأفراد: المواطنون في استكشاف الفضاء وتقنيات الفضاء للتنمية الشاملة»، التي تُعقد بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، يوم 17 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمسؤولين في مجال علوم الفضاء.

ريم الهاشمي: الاستكشاف أولوية للبشرية جمعاء

قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «يحتل الاستكشاف الآمن والمثمر والمسؤول للفضاء مكانة مهمة فهو أولوية للبشرية جمعاء، كما أن الدول الكبيرة والصغيرة، والاقتصادات المتقدمة والناشئة تخطو اليوم خطواتها الأولى نحو الفضاء على أمل أن يكون للخبرات والمعارف التي نراكمها من استكشاف الفضاء أثر عميق على مستقبل الحياة على كوكب الأرض، وربما خارجه».

وأضافت: «تساعد المعارف المكتسبة من استكشاف الفضاء في اكتساب فهم أعمق لقضايا تغير المناخ، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، وأكثر من ذلك بكثير، سواء كان ذلك من خلال دراسة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، أو من خلال توظيف البيانات الفضائية للأقمار الصناعية لصالح التنمية الزراعية، أو عبر تطوير تقنيات المياه القائمة على التكنولوجيا الحديثة للمحطات الفضائية في سبيل تزويد القرى الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالمياه اللازمة للحياة فيها». وأكدت السعي من خلال التعاون مع دول العالم في إكسبو 2020 دبي إلى خدمة المصالح المشتركة لجميع البلدان في استكشاف الفضاء، وتقاسم المكاسب التي تتحقق لأنها ترتبط بالعالم كله.

وقالت: «عندما انطلق سباق استكشاف الفضاء كانت الدول تستكشفه لأنها تستطيع وتريد ذلك واليوم نستكشف الفضاء لأنه يجب علينا ذلك». من جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «بينما نوسع آفاقنا بعد الانطلاق في رحلة فضائية بين الكواكب نحو ما هو أرحب لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات يشكل لدينا توطيد أواصر العلاقات الدولية وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع البلدان المرتادة للفضاء أهمية كبيرة لاسيما في الوقت الحاضر».

وأضافت: «ضمن جهودنا لتعزيز استكشاف الفضاء السلمي، جنباً إلى جنب مع المنظمات الرائدة عالمياً، فإننا نسعى لتعزيز قنوات التواصل وتفعيل الشراكات الفاعلة فيما بيننا».. وأسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي يمثل فرصة لتوطيد علاقات طويلة الأمد مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى إنشاء وكالة فضاء إماراتية عالمية المستوى».

وتعتبر«مهمة الأفراد»، التي يشارك في تنظيمها كل من موزمبيق، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والولايات المتحدة الأميركية، من الفعاليات التي تستهدف كل شرائح المجتمع من مستوى المبتدئين إلى مستوى الهواة، ممن لديهم اهتمام بالفضاء. وتستعرض الفعالية عجائب الكون، مبرزة سهولة الوصول إلى قطاع الفضاء، وتجمع لهذا الغرض رواد الفضاء ومشاهير علماء الفلك وعلماء الفضاء معاً لمشاركة أحدث اكتشافاتهم ومهماتهم.

التعاون يثمر المزيد من الاكتشافات

قال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء:«نتشرف باستضافة فعالية/ مهمة الأفراد: المواطنون في استكشاف الفضاء/ ضمن أسبوع متخصص بالموضوع في إكسبو 2020، ونتطلع إلى الترحيب بمجتمع الفضاء الدولي والأطراف المعنية العالمية في دبي». وأضاف:«للتركيز على مستقبل قطاع الفضاء، نحتاج إلى تعزيز التعاون بين البلدان والقطاعات الأخرى نحو تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة.. نحن على يقين بأن الفعالية ستفتح مناقشات هادفة ومفصلة بشأن مستقبل الفضاء، وستشجع التطوير والابتكار في هذا قطاع، وتساهم في تقدم المعارف البشرية».

ويركز«منتدى الأعمال بشأن الفضاء» من إكسبو 2020 دبي، والذي سينظم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي 18 أكتوبر الجاري، على النمو المستدام لقطاع الفضاء الدولي، وكيفية توظيفه بما يعود بقيمة ومنفعة حقيقة على المجتمع. تضم قائمة المشاركين في المنتدى معالي سارة بنت يوسف الأميري وناوكو يامازاكي، رائدة فضاء سابقة في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، عضو لجنة سياسة الفضاء وثاني امرأة يابانية تسافر إلى الفضاء، فضلاً عن حضور رفيع المستوى من وكالة ناسا الأمريكية ووكالات الفضاء الوطنية في لوكسمبرغ وجنوب أفريقيا.

4 جلسات للمجلس العالمي

تُعقد أربع جلسات للمجلس العالمي، وجلسة لمجلس جناح المرأة أثناء أسبوع الفضاء. وفي 21 أكتوبر الجاري، تنظم جلسة بعنوان/الأمل والمثابرة: الدروس المستفادة من الكوكب الأحمر للحياة على الأرض، وتناقش فوائد استكشاف المريخ ومستقبل حياة البشر على كوكب آخر. وتطرح الجلسة تساؤلات حول تنافس الشركات الخاصة والحكومات في استكشاف الفضاء، وماهية الأولويات العلمية، والتجارية والأخلاقية ضمن سؤال مفتوح عن استكشاف الحياة على الكوكب الأحمر. ومن الفعاليات المهمة ضمن أسبوع الفضاء فعالية«تعلُّم قراءة النجوم»، وهي جزء من برنامج حوار الثقافات من تنفيذ السركال التي تجمع بين العروض الرقمية والمادية، وتُتوج بقراءة شعرية للشاعرة والفنانة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، وتقام يوم 23 أكتوبر في جناح أستراليا.

السفر إلى الفضاء

يوم 23 أكتوبر الجاري، يناقش الحدث مسألة السفر إلى الفضاء واستدامة البيئة الفضائية في«حماية المجهول العظيم»، التي ستُعقد في ملتقى الإنسان وكوكب الأرض، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء وسلوفينيا، ويتضمن كلمة رئيسة تلقيها ماروشكا ستراه، المدير التنفيذي لأسبوع الفضاء العالمي. ويشهد الأسبوع تنظيم«جولة في الفضاء» ذاتية التوجيه والمتاحة عبر تطبيق إكسبو 2020 والتي تأخذ الزوار في رحلة إلى النجوم، واكتشاف الكيفية التي يمكن فيها للتقنية خارج العالم والاستكشاف أن يغيرا الحياة على الأرض للأفضل. ويكتسب أسبوع الفضاء أهميته لكونه ثاني المواضيع المدرجة على قائمة الأسابيع العشرة التي ستُعقد في إكسبو 2020 دبي ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، والذي يُتيح إمكانية تبادل وجهات نظر جديدة ملهمة تعالج أهم التحديات العالمية في عصرنا، والمتعلقة بالفضاء ومستقبل استكشاف الإنسان له وتنمية العلوم المرتبطة فيه.