مدير الجناح المصري بـ«إكسبو» لـ«الاتحاد»: الإمارات تبهر العالم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد الدكتور خالد ميلاد، مدير جناح جمهورية مصر العربية بمعرض إكسبو 2020 دبي، أن دولة الإمارات نجحت في إبهار العالم، سواء في حفل افتتاح إكسبو، أو من خلال الخدمات والتنظيم لهذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت مجدداً أنها مركز جذب دولي. وقال ميلاد، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «إكسبو دبي علامة مميزة تعكس قدرة دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، على تنظيم الأحداث العالمية الناجحة، ويعد استخدام التكنولوجيا والتنظيم المتميز لإكسبو دليلاً على ذلك».

وأضاف: «حجم مشاركة الدول في معرض إكسبو دبي، يجسد ثقة العالم في دولة الإمارات، حيث يشارك 192 دولة بالمعرض، وتشارك مصر بقوة في هذا الحدث، حيث يجمعنا مع دولة الإمارات الشقيقة علاقة حب ومودة متأصلة عبر التاريخ». ونوه بكرم الاستقبال والحفاوة التي يلقاها جميع المشاركين في معرض إكسبو، مؤكداً أن دولة الإمارات تتميز بالمحبة والتسامح واحتضان مختلف الثقافات والجنسيات، ما جعلها محل احترام وثقة وتقدير من مختلف دول العالم.

ولفت ميلاد، إلى أن الجناح المصري زاره أكثر من 60 ألف زائر حتى الآن من مختلف الجنسيات، وخاصة من مواطني دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجناح المصري يحظى بإقبال كبير من كبار الشخصيات، سواء من دولة الإمارات، أو من العديد من الدول الصديقة والشقيقة، التي يحرص مسؤولوها على زيارة الجناح المصري. وقال: «الذي نفتخر به في الجناح المصري، هو الإقبال الكبير الذي رأيناه والتعطش الكبير على التعرف على الحضارة المصرية وحاضرها المشرق ومشاريعها التنموية المستقبلية، فقد رأينا تعطش للتعرف عن قرب على مصر».

وأضاف: «منذ بداية المعرض يوجد طوابير لدخول إلى الجناح المصري، حيث نفضل أن يتم الدخول على دفعات بعد امتلاء الدور الأرض والدور الأول من الجناح بالزوار، وأكد مدير الجناح المصري، أن مصر تشارك في إكسبو دبي، لأنها المكان المناسب لتعزيز المعرفة بحضارتنا ورسالتنا لمختلف الشعوب، مشيراً إلى أن الشعار ورسالة مصر من المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي بدبي، هي:«مصر.. عراقة تعزز المستقبل»، فمصر ماض عريق وحاضر مشرق ومستقبل واعد.

خالد ميلاد

وشدد على أن مصر ليست فقط حضارة وآثار، وإنما حاضر ومستقبل، تقف خلفه قيادة حكيمة وشعب مخلص يسعى لتعزيز دوره الحضاري والعالمي، مؤكدا أن المصري قادر على أن يعمل أشياء متميزة في كل المجالات، وعبر مختلف العصور، فدوره دائم ومستمر.