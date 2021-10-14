«الإمارات» تحلق بـ«إكسبو»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

احتفاءً بإكسبو 2020 دبي، وتمهيداً لمشروع خاص ستكشف عن الناقلة قريباً، حلقت طائرة A380 التابعة لطيران الإمارات، على ارتفاع منخفض، فوق موقع الحدث، قادمة من مطار دبي الدولي عبر شارع الشيخ زايد، في رحلة خاصة، تابعها الجمهور ورصدتها عدسة «الاتحاد» وهي تمر فوق ساحة الوصل قلب إكسبو، حاملة معها شعار الحدث. وجاءت رحلة طيران الإمارات الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لـ«إكسبو 2020 دبي»، أمس ضمن طلعتين قامت إحدى طائراتها من طراز A380 بالكسوة الزرقاء الجديدة الكاملة الخاصة بإكسبو 2020 صباح يومي (الأربعاء 13 أكتوبر) و(الخميس 14 أكتوبر)، والمخصصة لنقل رسالة المعرض ودبي عبر شبكة خطوط طيران الإمارات خلال فترة انعقاد الحدث الممتد لستة أشهر.

وتغطي الكسوة الجديدة، المختلفة عن الملصقات التقليدية باللونين الأبيض والذهبي، هيكل الطائرة بالكامل من المقدمة وحتى الذيل، وتتميز بلونها الأزرق الغامق والرسومات الضخمة بألوان زاهية خضراء وبرتقالية ووردية وبنفسجية وحمراء. ويظهر على جانبي هيكل الطائرة عبارتا «Dubai Expo» و«Be Part of the Magic». وقد كتب على أغطية المحركات «دبي إكسبو Dubai Expo» وشهري الافتتاح والختام «أكتوبر- مارس».

ذروة الحركة

تتأهب طيران الإمارات للتعامل مع أكثر من 190 ألف مسافر نهاية الأسبوع الجاري قبيل عطلة منتصف الفصل الدراسي على رحلاتها عبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي، ومن المتوقع أن تصل الحركة إلى ذروتها اليوم الجمعة، خصوصاً خلال فترة الصباح، على الرغم من أن حركة المسافرين تبدأ بالارتفاع اعتباراً من اليوم وحتى 28 أكتوبر الجاري. وتشير التقديرات وفقاً لسجلات الحجوزات، إلى أن أكثر من 430 ألف راكب سوف يصلون دبي على رحلات طيران الإمارات خلال هذه الفترة، لقضاء عطلاتهم وزيارة إكسبو 2020 دبي.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها خيارات سهلة باستخدام أكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب لتقليل أوقات الانتظار عند الكاونترات والاستفادة من تجربة مطار أكثر سهولة. وقد أضافت الناقلة مؤخراً ستة أكشاك خدمة ذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب في منطقة درجتي الأعمال والأولى، بالإضافة إلى 24 كشكاً لركاب الدرجة السياحية. وتتوفر الخدمة للمسافرين إلى جميع الوجهات باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والهند وهونج كونج بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

جناح فائق الحداثة

وتشارك طيران الإمارات بجناح متميز في إكسبو 2020 دبي يقع في منطقة الفرص، بالقرب من قبة الوصل، والذي يقدم لمحة عامة عن مستقبل الطيران التجاري، ويبرز الدور الذي سيلعبه العلم والتكنولوجيا خلال الخمسين عاماً المقبلة في السفر الجوي، حيث سيرحب بالزوار في تجارب تفاعلية مثيرة تلامس مختلف الحواس.

وصُمّمت جناح طيران الإمارات، المكون من أربعة طوابق، وواجهته حول جناحي طائرة محلّقة، مع 24 جناحاً مغطى بالألمنيوم، تغلف جانبي هيكل المبنى، فيما تشتمل الإضاءة الخارجية لجناح الإمارات على نظام LED بطول 800 متر يتألق ليلاً بألوان زاهية. ويتيح التصميم الداخلي فائق الحداثة دخول ضوء طبيعي وافر ويعمل كخلفية للتجارب الغامرة، ويمكنه استقبال 120 شخصاً في الساعة.

تجارب استثنائية

ويتضمن جناح طيران الإمارات تجارب استثنائية لزواه تقدم الناقلة خلالها لمحة عن كيفية تطور السفر الجوي خلال العقود المقبلة، حيث يبدأ كل زائر رحلته الشخصية باستلام «بذرة»، عبارة عن كرة تتيح له الاطلاع على جميع التجارب في جناح طيران الإمارات.

وسوف يتفاعل الزوار أثناء انتقالهم عبر الجناح مع مختلف المعروضات التي تغطي جوانب مختلفة من الطيران في المستقبل. وسوف يتم تخزين هذه التفاعلات على «البذرة» واستعادتها في التجربة النهائية لضمان أن تكون تجربة كل زائر متميزة وشخصية.



مختبر المستقبل

يطلع الزوار على مختبر المستقبل لاختبار التقنيات والدخول في سلسلة تجارب تُجرى بأذرع آلية، وتعرض التقنيات التي ستجعل طائرات المستقبل أسرع وأقوى وأخف وزناً.

صمّموا طائراتكم الخاصة

كما يتيح الجناح للزوار وضع معارفهم موضع التنفيذ لتصميم طائراتهم المستقبلية الشخصية والتحليق بها. فمن خلال واجهة مستخدم متطورة للغاية، سيقوم الزوار ببناء طائراتهم على أساس المدى ونوع المحرك والأجنحة والشعار والطلاء الخارجي وتشغيلها من خلال جهاز محاكاة الطيران (سميوليتر). وسوف توفر الشاشات الكبيرة ثلاثية الأبعاد تعليقات فورية على قرارات التصميم.

مطار المستقبل

تقدم طيران الإمارات لزوار جناحها تصوراً لمطار المستقبل لمعرفة كيف ستعمل التقنية البيومترية (القياسات الحيوية) وتحليل البيانات والتقنيات الذكية على إحداث تحولات كبيرة في تجربة المسافرين على الأرض.

علم الطيران

يقدم الجناح تجارب تعليمية باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد (هولوغرام) للطائرات المستقبلية، سوف تشرح للزوار علم الطيران ببساطة، وتوضح كيف تطير الطائرة من خلال تصور الخصائص الفيزيائية الأربع: الرفع والدفع والجاذبية والسحب.

أجواء أنقى

تجربة غامرة توضح كيف ترتبط الابتكارات المستقبلية ارتباطاً مباشراً ببعضٍ من أكبر التحديات التي تواجه العالم: الاستدامة والنمو السكاني والتقدم التكنولوجي. وسوف يتمكن الزوار من خوض تحدٍ مع مرافقيهم في اختبار تفاعلي حول تقنيات الطيران التي يتم تطويرها لمواجهة تحديات الغد.

الدفع والرفع

تعرض شاشات تفاعلية سلسلةً رسوم متحركة، تستكشف التقنيات المستقبلية للمحركات والوقود، مثل السرعة الفائقة والمحركات الهيدروجينية والهجينة والكهربائية، وتوضح تأثيراتها على الانبعاثات والاستدامة والراحة والسرعة.

عيشوا المستقبل

يمكن الجناح زواره من الانغماس الكامل في قناع الواقع الافتراضي التفاعلي الذي يتيح لهم استكشاف قمرة طائرة المستقبل من الداخل. كما يمكنهم، وهم جالسون في مقاعدهم، اختبار النوافذ التفاعلية لجسم الطائرة، وقمرة ركاب من دون نوافذ تقليدية، بالإضافة إلى مشاهد لأنواع مختلفة من القمرات وتوزيع المقاعد.

بذرة المستقبل

في ختام الجولة، يقوم الزائر بتسليم «بذرته» لكي يتم تحميل تجربته في جناح طيران الإمارات، التي ستتجسد في فيلم كامل، يجمع بين رواية القصص الديناميكية والرسومات المذهلة ثلاثية الأبعاد، مع معلومات الزائر التي تم التقاطها خلال الجولة لتقديم نهاية شخصية لا تنسى للرحلة.