اختراعات إكسبو.. الهاتف تحدث سنة 1876

أبوظبي (الاتحاد)

منذ انطلاق دورته الأولى في العاصمة البريطانية «لندن» قبل 170 عاماً من الآن، وبالتحديد في عام 1851، شكل معرض «إكسبو» الدولي منصة عالمية لعرض آلاف الاختراعات والابتكارات والإبداعات التي توصلت إليها البشرية في مختلف مجالات الحياة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع. وتحول المعرض الدولي إلى ما يشبه «المختبر الإبداعي» لعرض إنجازات البشرية في الإبداع والاختراع والابتكار، وعُرض خلال دوراته السابقة أكثر من 100 ألف اختراع، أسهمت في تغيير وجه الحياة على كوكب الأرض.

في عام 1876، استضافت مدينة فيلادلفيا أول دورة لمعرض إكسبو الدولي تُعقد في الولايات المتحدة الأميركية، وجاءت بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتوقيع اتفاقية الاستقلال الأميركي في عام 1776، وزارها ما يقارب 10 ملايين زائر. وخلال المعرض كُشف الستار عن بعض الاختراعات والابتكارات، أبرزها الكشف عن أول هاتف في التاريخ ابتكره، أليكساندر جراهام بيل، الذي قدم براءة الاختراع في الرابع عشر من فبراير 1876، إلى أكاديمية الفنون والعلوم في بوسطن، وفي عام 1877م تم إنشاء شركة للهواتف باسمه، وتم تركيب أول هاتف في منزل خاص. وعمل بيل خلال اختراعه للهاتف على ثلاث معدات أساسية وهي؛ جهاز فونوتوغراف، وهو جهاز يساعد الصم على رؤية الأصوات، وجهاز التلغراف المتعدد، بالإضافة إلى جهاز التلغراف للتحدث الكهربائي أو هاتف، ومن خلال تجاربه المتعددة طوّر مفهوماً أساسياً للهاتف وعمل لأكثر من عام لبدء تشغيله، حيث توصل إلى أنه باستطاعته إعادة إنتاج نغمة الصوت البشري وإشارته عبر الأسلاك.