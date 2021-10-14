أعلنت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة. وأضافت البعثة، على حسابها الرسمي على تويتر "سنعمل خلال فترة عضويتنا في المجلس، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وحصلت الإمارات على 180 صوتا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر. وإضافة إلى الإمارات، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 17 دولة أخرى لعضوية المجلس خلال الفترة 2022-2024. وكتبت البعثة الدائمة "تهنئ دولة الإمارات جميع الدول التي تم انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان. ونتطلع للعمل مع جميع أعضاء المجلس".