توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً نهاراً رطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتكون حركتها شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والمد الثاني عند 19:13 والجزر الأول عند الساعة 13:58 والثاني عند الساعة 04:04. في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند 17:49 والمد الثاني عند 06:59 والجزر الأول عند الساعة 12:20 والجزر الثاني عند الساعة 00:06.