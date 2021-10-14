الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
ربطت دائرة الصحة - أبوظبي جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في الإمارة بمنصة "ملفي"، وهي أول منصة على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية.
ويُعدّ هذا الإنجاز خطوة هامة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية ضمن جهود تحقيق التحول الرقمي في الإمارة، وفقاً لما نشره مكتب أبوظبي الإعلامي على "تويتر".
وتتيح قاعدة البيانات المركزية لمهني وخبراء الرعاية الصحية الوصول وبصورة سهلة وآمنة إلى السجلات الطبية بشكل يُدعم جهود التعاون والتنسيق لضمان كفاءة الإجراءات وتجنب تكرار الفحوصات والافراط في استخدام الخدمات ويسهم في تعزيز جودة مخرجات الرعاية والصحة.
دائرة الصحة - أبوظبي تربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في الإمارة بمنصة "ملفي"، وهي أول منصة على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية. ويُعدّ هذا الإنجاز خطوة هامة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية ضمن جهود تحقيق التحول الرقمي في الإمارة. pic.twitter.com/xmw1pLTx4I— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 14, 2021