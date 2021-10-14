دائرة الصحة - أبوظبي تربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في الإمارة بمنصة "ملفي"، وهي أول منصة على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية. ويُعدّ هذا الإنجاز خطوة هامة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية ضمن جهود تحقيق التحول الرقمي في الإمارة. pic.twitter.com/xmw1pLTx4I