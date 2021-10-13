محمد بن راشد ومحمد بن زايد: قلوبنا متوحدة والمستقبل أكثر إشراقاً

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي بدء العد التنازلي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2021، موجهة الدعوة إلى كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له للمشاركة في الاحتفالات.

وللمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات، تبدأ الاحتفالات باليوم الوطني قبل خمسين يوماً من الموعد المرتقب في الثاني من ديسمبر، وذلك مع إطلاق مبادرة تحمل شعار «خمسون يوماً للخمسين».

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أعلن تسمية العام 2021 بـ «عام الخمسين»، وذلك احتفالاً بالذكرى الــ 50 على تأسيس الدولة في عام 1971. ومنذ أبريل 2021، تمت دعوة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له للاحتفال بإنجازاته وتكريم «الحالمين الأوائل» في عائلاتهم وكتابة «رسائل إلى المستقبل» حول التقدم الذي يرغبون في رؤيته في الخمسين عاماً المقبلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «خمسون يوماً وتكمل الإمارات خمسين عاماً كدولة واحدة، إماراتها متحدة، قلوبها متوحدة، شعبها يرفع علماً واحداً، ويحتكم لدستور واحد ويلتف حول رئيس واحد، خمسون عاماً لتنطلق احتفالاتنا في الثاني من ديسمبر 2021 بإذن الله».

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «بعد خمسين يوماً ستحتفل بلادنا الحبيبة باليوم الوطني الخمسين، يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا، وسعادة لمن يعيش بيننا، نستلهم من إرث الماضي ما يثري مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».