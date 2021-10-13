رئيس الكونغو يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

أبوظبي (وام)

زار فخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو جامع الشيخ زايد الكبير والوفد المرافق والذي يزور الدولة حالياً. استهل فخامته والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي ساهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم. وتجول فخامته والوفد المرافق له، يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا من خلال أحد الاختصاصيين الثقافيين لدى المركز، على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء فخامة رئيس جمهورية الكونغو، نسخة من كتاب «فضاءات من نور»، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ونسخة من كتاب «بيوت الله» الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي، بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.