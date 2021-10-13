محمد الكويتي: الأمن السيبراني يعزز أمننا الوطني الرقمي

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن اعتماد مجلس الوزراء تطبيق المعايير الوطنية للأمن السيبراني الصادرة من مجلس الأمن السيبراني يسهم في تعزيز أمننا الوطني الرقمي، ويرفع مكانة الإمارات عالمياً في المؤشرات التنافسية العالمية دولة رائدة في مجال الأمن السيبراني.

وقال إن المعايير الوطنية للأمن السيبراني تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية وتأمين والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها المتفردة في مختلف القطاعات وفق أعلى المعايير العالمية. وأكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الالتزام الكامل، بالتعاون مع كافة الشركاء بتعزيز دفاعات الوطن السيبرانية لمواجهة الهجمات الرقمية المحتملة والمستقبلية وتأمين وحماية الفضاء الإلكتروني الإماراتي، من خلال منظومة أمن سيبراني تتسم بالمرونة والاستدامة والصلابة، وتواكب مسيرة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وطموحاتها الاستثنائية نحو المستقبل. وأشار إلى أن معايير الأمن السيبراني تشكل أساساً متيناً لتوحيد الجهود الوطنية في التصدي باحترافية واستباقية للهجمات الرقمية الخبيثة، بما يرفع أداء منظومة الأمن السيبراني فائقة التطور في مختلف القطاعات، ويسهم في تعزيز بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية.