بدعم منصور بن زايد.. «الدولي الثالث للتمور الأردنية» ينطلق 21 نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معالي المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، تنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجمعية التمور الأردنية، في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2021. بمكرمة ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مشيداً بجهود كافة الجهات المهنية لتنمية وتطوير قطاع التمور الأردنية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الزراعة الأردنية أمس في عمّان، بحضور أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ونبيل عساف ممثل منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بعمان، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور الأردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين بالأردن.

وأضاف معالي الوزير أن هذا المهرجان جاء تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية. كما يأتي تنظيم هذا المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور الأردنية وخصوصاً تمور المجهول في مناطق وادي الأردن تطوراً ملموساً، إذ يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 14% من الإنتاج العالمي.

ونوه معالي الوزير حنيفات أن قطاع النخيل في الأردن شهد تطورات متسارعة جعلته في مقدمة القطاعات الزراعية تطوراً، فقد أصبح هذا القطاع من أهم القطاعات التصديرية والذي تصل منتجاته إلى مختلف دول العالم، كما أصبح لهذا القطاع مهرجان سنوي يعمل على ترويج التمور الأردنية، وكذلك ملتقى لتبادل المهارات والمعارف الأردنية والعربية بين جميع المشاركين في هذا الحدث الوطني الذي نعتز به.

خلال الإعلان عن المهرجان (من المصدر)

كما أكد أحمد علي محمد البلوشي أن المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية، جاء ليؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل العمل معاً لتطوير وتنمية قطاع التمور بالمملكة الأردنية الهاشمية، الهدف الرئيسي من عقد المهرجان.

من جهته، قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: إنه انطلاقاً من الموقع الريادي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستويين الإقليمي والدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية لخمس سنوات (2015 - 2021)، بالإضافة إلى تنظيم المهرجان الدولي للتمور السودانية لأربع سنوات (2017 - 2021).

وأكد المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية أن هذه الجائزة تشكل قيمة مضافة لمنتجات التمور الأردنية، وهذا بحد ذاته سوف يشكل أثراً إيجابياً للحالة الاقتصادية للقطاع الزراعي، وثمّن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم. وأضاف حداد أن دور الإمارات يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خلال دعمها لهذا القطاع.