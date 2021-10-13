بلدية الظفرة تنظف 4931 قناة تصريف للأمطار

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

قامت بلدية منطقة الظفرة بتجهيز كافة الأعمال المتعلقة بشبكة تصريف مياه الأمطار على مستوى مدن المنطقة استعداداً لموسم الأمطار، من خلال تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار داخل المدن، وعلى الطرق الداخلية والخارجية بالمنطقة لضمان انسيابية تصريف المياه ضمن خطة متابعة مستجدات الأعمال بالمدن، وذلك لتحقيق أعلى المعايير ورفع الجاهزية تحسباً لمواسم الأمطار، وتجنب تجمعات المياه حفاظاً على السلامة العامة وأصول البنية التحتية. وقد بلغ عدد قنوات تصريف مياه الأمطار التي تم تنظيفها على مستوى المنطقة 4931 قناة، وشارك في عمليات التنظيف 115 عاملاً، وعدد 45 آلية ومعدة، و15 تنكراً. وتم إجراء 24 تجربة على عمليات شفط مياه الأمطار للتأكد من مدى الجاهزية والاستعدادات، وذلك من خلال استخدام 46 من مكائن شفط مياه الأمطار. ويستهدف تنظيف القنوات الحد من تجمعات مياه الأمطار في المنطقة والطرق وتصريفها مباشرة لتعزيز الأمن والسلامة، والحفاظ على المظهر العام للمدن، بما يخلق بيئة نظيفة وسليمة وجاذبة.