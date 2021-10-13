حمدان بن محمد: نتطلع للعمل مع شركائنا فـي أفريقيا

دبي (الاتحاد)



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الفرصة سانحة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى لدفع روابط التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودبي، مع أغلب الدول الأفريقية على خلفية التطور العالمي السريع وما يحمله من فرص عديدة، وذلك رغم التحدي الاستثنائي الذي شهده العالم على مدار العامين الماضيين، لاسيما مع بدء التعافي العالمي، والرغبة الجماعية في تسريع معدلات التنمية بإيجاد المزيد من أطر الشراكة والتعاون التي تكفل للدول زيادة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنميتها وترشيد توظيفها في خدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سموه أن «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال» يمثل منصة مثالية لاكتشاف مسارات جديدة للتعاون والتي يمكن من خلالها تعميق روابط الشراكة مع القارة الأفريقية، بما تحفل به من أسواق ذات إمكانات نمو كبيرة وواعدة، حيث يمكن لدبي انطلاقاً من موقعها كمركز رئيسي للتجارة والأعمال في المنطقة، تقديم قيمة مضافة كبيرة انطلاقاً من تجربتها التنموية المتميزة بوضع خبراتها في متناول الشركاء من مختلف أنحاء أفريقيا لدعم توجهات التطوير ضمن مجالات عديدة.

وقال سموه: «نتطلع للعمل مع شركائنا في أفريقيا لاكتشاف وتفعيل مسارات جديدة للتعاون وبناء شراكات استراتيجية تدعم توجهات التنمية المستدامة.. بتضافر الجهود وتكامل الرؤى نبني المستقبل الذي يرقى إلى مستوى توقعات شعوبنا وطموحاتها لغدٍ حافل بفرص النجاح».

أحمد بن محمد خلال حضوره المنتدى

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من أعمال «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال» الذي انطلقت فعاليات نسخته السادسة، أمس الأربعاء، في دبي وتنظمه «غرفة دبي» بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، وتختتم أعماله اليوم الخميس.

كما حضر المنتدى معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»، وعدد من مديري العموم والمسؤولين.

وحضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جلسة تحدث فيها فخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، وناقش مع معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، كيفية مساهمة الشركات الإماراتية في تحفيز النمو المستدام في الكونغو، وتسريع التكامل والشراكات الإقليمية عبر البنية التحتية والاستثمارات والتجارة. وتطرقت الجلسة، التي حملت عنوان «استكشاف قدرات أفريقيا»، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الكونغولية في تطوير البنية التحتية، والاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية الهجينة.

وقال فخامته: «ننظر إلى دولة الإمارات باعتبارها شريكاً مهماً للقارة الأفريقية، ومن خلال قدراتها المتميزة والشراكات مع القطاع الخاص فيها، يمكن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا. ونثمن الفعاليات المتخصصة التي تنظمها إمارة دبي لما لها من دور فعال في خلق شراكات مهمة بين دول أفريقيا ودول العالم، معرباً عن تطلع بلاده لزيادة حجم الاستثمار والتبادل التكنولوجي».

أحمد بن سعيد وجانب من الحضور

فرص مهمة

أوضحت معالي ريم الهاشمي أن أسواق القارة الأفريقية شهدت نمواً ضخماً في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ترى فرصاً مهمة في أفريقيا ليس فقط في مجال الأعمال والتبادل التجاري، بل أيضاً في مجال العلاقات الثقافية والإنسانية والتعاون بمختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعرفة وإدارة الموانئ والتعدين، منوهة بقيمة هذا المنتدى، وكذلك الفرصة التي يتيحها «إكسبو 2020 دبي» في اكتشاف المزيد من آفاق التعاون مع دول القارة الأفريقية.

وثمّنت معاليها البرامج الإنمائية التي طورتها أفريقيا، والتي تبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها القارة لتطوير الأعمال والإنسان والعلاقات المستدامة مع دول العالم، فيما أكدت تواصل الجهود مع تلك الأسواق لتعميم الفائدة من خلال تبادل المعارف والخبرات ضمن مختلف المجالات.