«نجاح دبي» نافذة على 70 جامعة محلية ودولية في 15 دولة

دبي (الاتحاد)

أعلن معرض نجاح، عن انطلاق فعالياته في دبي هذا العام، مستفيداً من النجاح المتواصل للمعرض في أبوظبي على مدار 15 عاماً.

وتنعقد الدورة الافتتاحية من المعرض يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في مركز دبي للمعارض الجديد ضمن موقع إكسبو 2020، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وتعزز هذه الخطوة برنامج فعاليات المعرض، ما يتيح فرص التعليم العالي أمام عددٍ أكبر من الطلاب. وسيمنح المعرض المنعقد في دبي وأبوظبي الشباب الإماراتي وصولاً غير مسبوق إلى أكثر من 70 جامعة محلية ودولية من أكثر من 15 دولة، من خلال فعاليات التعارف والندوات التفاعلية المصممة لمساعدتهم على إيجاد جامعتهم المفضلة بطرقٍ أفضل.

وقال تامر نحاس، مدير معرضي نجاح وتوظيف: «نجح معرض نجاح خلال الخمسة عشر عاماً الماضية بتعزيز حضوره، كواحد من الفعاليات الرائدة في مجال التعليم العالي بدولة الإمارات، حيث يستضيف نحو 16.000 من الطلبة والأهالي سنوياً، وجامعات من أكثر من 20 دولة حول العالم. ويُشكل معرض نجاح دبي إضافةً قيّمةً ستواصل المسيرة الناجحة لمعرض نجاح أبوظبي.

سيتشارك معرض نجاح أبوظبي هذا العام موقعه مع معرض توظيف لربط الشباب الإماراتي مباشرةً بقادة القطاع ومؤسسات التعليم العالي، وإيجاد مسارات مناسبة لهم ليكونوا الجيل القادم من صنّاع التغيير ومساهمين رئيسين في تعزيز اقتصاد الدولة مستقبلاً.

وبدعم من وزارة التربية والتعليم، تضم الفعالية المنعقدة لثلاثة أيام متحدثين من أكثر من 24 جامعة محلية، بما فيها جامعة خليفة وجامعة الإمارات وجامعة زايد، كما سيشارك ممثلون من 33 جامعة ومنظمة دولية من 13 دولة، بما فيها المجلس الثقافي البريطاني والسفارة الأميركية ومجموعة مان باور الشرق الأوسط وغيرها، بهدف التواصل مع ألمع المواهب الإماراتية.

كما يتعاون معرض نجاح مع منصة الدفع التعليمية الرقمية سكيبلي، لدعم ثمانية طلاب يتطلعون إلى الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبدء في بناء مستقبلهم، كجزء من الجهود المستمرة لتوفير الدعم التعليمي. وسيوفر هذا التعاون دعماً مالياً يصل إلى 80.000 درهم، ما يتيح لكل طالب الحصول على 10.000 درهم لتحقيق أحلامه.

بموازاة معرض نجاح، ينعقد معرض توظيف في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 27 إلى 29 أكتوبر، وتوفر الفعالية المستمرة لثلاثة أيام منصةً تجمع بين المؤسسات متعددة القطاعات وأكثر من 18.000 إماراتي باحث عن عمل.

وستركز دورة 2021 برعاية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على تهيئة الشباب الإماراتي لسوق العمل، من خلال تسهيل التفاعل مع الجهات العارضة من القطاعين العام والخاص، بما فيها الهيئات الحكومية مثل شرطة أبوظبي ووزارة الدفاع وغيرها الكثير.

صناعة التغيير

صرّح محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قائلاً:«إن الحرص الذي توليه غرفة أبوظبي لتقديم الدعم اللازم لمعرض توظيف، يأتي انطلاقاً من المسؤوليات والمهام التي تضطلع بها الغرفة لتمثيل مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، ذلك عبر توفير كافة وسائل الدعم الممكنة بما يضمن تنافسيته محلياً وإقليمياً وعالمياً، لا سيما من خلال رفد مجتمع الأعمال بالكوادر البشرية المواطنة المؤهلة، والقادرة على صناعة التغيير في المستقبل، وبما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والرامية لدفع عجلة تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».