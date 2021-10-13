مجلس شما بنت محمـد للفكر والمعرفة ينظم جلسة عن «إكسبو»

العين (وام)

نظم مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة تزامناً مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، ضمن منشط الحوار الثقافي وبالتعاون مع فريق محور الاستثمار في الشباب بمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي جلسة حوارية، بعنوان «إكسبو 2020 تواصل العقول.. وصنع المستقبل».

وأدارت الجلسة - التي جاءت برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الدكتورة فاطمة الشامسي أستاذ الاقتصاد، بمشاركة فاطمة الورد الدرمكي الإعلامية في «أبوظبي للإعلام»، وأروى حارب بن حارب آل علي سفيرة الهوية الوطنية الإماراتية.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال ورقة قدمتها بعنوان «إكسبو 2020 رؤية للمستقبل»: «دعوني أعود قليلاً للوراء لننطلق بقوة نحو المستقبل لنعود لنوفمبر 2013 يوم إعلان فوز دبي بتنظيم (إكسبو 2020) كأول مدينة بالشرق الأوسط تفوز بتنظيمه، وكيف كانت لحظات الانتظار التي تلتها انطلاقة فرح لما يمثله ذلك الانعطاف المهم بتاريخ الإمارات»، مشيرة إلى أن «إكسبو» ليس مجرد معرض يمر وينتهي، لكنه مرور تبقى آثاره محفورة بتاريخ الإمارات. وأضافت أنه على مدار السنوات الماضية كان «إكسبو» حاضراً بالكثير من القرارات المؤسسة لحقبة جديدة من تاريخ الوطن تبدأ مع السنة الأولى من الخمسين الثانية من عمر الاتحاد على قلب رجل واحد وتحت راية واحدة لتحقيق رؤية المئوية للإمارات 2071 برؤية للقيادة نحو مستقبل الإمارات ووضع المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية لتكون حجر أساس تساهم ببنية مستقبل الإمارات واستشراف المستقبل وتضع خطوة في طريق الحضارة الإماراتية الحديثة.

وقالت: إن «إكسبو 2020 دبي» هو رؤية للقيادة نحو مستقبل الإمارات، رؤية وضعت كل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية والتي لن تكون مجرد مكتسبات عابرة، بل هي حجر أساس تساهم في بنية مستقبل الإمارات بصورة كبيرة لذلك كان الـ«إكسبو» رؤية تستشرف المستقبل وتضع خطوة في طريق الحضارة الإماراتية الحديثة. وعن أهمية المعرض، أوضحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن المعرض فرصة كبيرة للعالم لإعادة صياغة العلاقات على أساس من القيم الإنسانية والتعايش والتسامح وإقرار حق الآخر بالحياة.